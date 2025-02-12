برشلونة يبدأ مفاوضات ضم هداف نيوكاسل

قطع برشلونة خطواته الأولى للتعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

صفقة برشلونة المرتقبة

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أجرى برشلونة محادثات أولية مع المقربين من إيزاك، ولكن بشكل غير رسمي.



وقد أظهرت هذه الاتصالات أن اللاعب السويدي يرغب في ارتداء قميص برشلونة، إلا أن هذا وحده لن يكون كافيًا، لأن إدارة نيوكاسل تطلب أكثر من 100 مليون يورو للتخلي عنه.

كما أن آرسنال، الذي يتمتع بقوة مالية أكبر، مهتم بشدة بضم إيزاك في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أنه بعد هذا التواصل الأولي، الذي حدث في أواخر 2024، لم يتخذ برشلونة أي خطوات أخرى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيود "اللعب المالي النظيف" التي تمنعه حاليًا من إجراء تحركات كبيرة.

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