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رياضة

لامين يامال يحطم رقما لـ ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

تجاوز الإسباني الشاب لامين يامال، نجم فريق برشلونة، رقما تاريخيا للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في بطولة الدوري الإسباني، بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس، مساء أمس الأحد.

وحقق برشلونة، فوزا بشق الأنفس، على حساب ضيفه ألافيس، بهدف دون رد، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن لقاءات الجولة 22 لليجا.

لامين يامال يتفوق على ميسي في الدوري الإسباني برقم جديد

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، رقما محدثا لشبكة أوبتا للإحصائيات ذكرت فيه أن يامال نجح في إنهاء 11 من أصل 21 مرواغة بشكل صحيح، وهو رقم أعلى مما سجله ميسي على الإطلاق في البطولة طوال مسيرته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرقم القياسي لأسطورة الأرجنتين كان 10 من أصل 20 مرواغة في مباراة مايوركا عام 2007.

وعزز لامين يامال صدارته كأفضل مرواغ في الدوري الإسباني برصيد 73 مرواغة ناجحة، متفوقا على دودي لوكيباكيو لاعب إشبيلية (64 مراوغة ناجحة) وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد (46 مراوغة ناجحة).

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، برصيد 45 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

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