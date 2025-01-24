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رياضة

هل يعود نيمار إلى برشلونة؟ رد حاسم من ديكو

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

كشف ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، موقف النادي من عودة النجم البرازيلي نيمار، مرة أخرى لصفوف الفريق الأول.

ورحل نيمار عن صفوف برشلونة في صيف 2017، إلى باريس سان جيرمان بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده والذي بلغت قيمته 222 مليون يورو، ليكون أغلى صفقة في التاريخ.

وينتهي تعاقد نيمار مع الهلال السعودي، الصيف المقبل، ويمكنه الرحيل لأي ناد مجانًا.

هل يعود نيمار إلى برشلونة 

وقال ديكو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "عودة نيمار إلى برشلونة كانت دائمًا فكرة بعيدة جدًا. منذ انتقاله إلى السعودية. كنا ندرك أنه لاعب مكلف للغاية، خصوصًا من ناحية قواعد اللعب المالي النظيف".

وأضاف: "في أفضل حالاته، نيمار هو واحد من أفضل لاعبي العالم. لا يزال كذلك وسيظل دائمًا. إنه مرحب به في أي نادٍ في العالم".

وكشف: "لا يمكن استبعاد صفقة تتعلق به أبدًا، لكن في الوقت الحالي أراه أقرب للعودة إلى البرازيل".

واختتم: "الأهم هو أن يعود نيمار للعب. هذا سيجلب له السعادة وللآخرين أيضًا. بصراحة، لا أعرف ما الذي سيفعله، لكن الأهم هو أن يكون سعيدًا".

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الهلال السعودي البرازيلي نيمار باريس سان جيرمان النجم البرازيلي نيمار

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