افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفي مصطفي حسن في جامعة الفيوم

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، "وحدة المرأة الآمنة بمستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال".

حضر الافتتاح الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا شكري عضو لجنتي الصحة والسكان والبحث العلمي والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة سالي ذهني مسؤول فريق تمكين المرأة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة

دور الجامعة في تنمية المجتمع

أكد رئيس جامعة الفيوم، أن افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال يأتي في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي والتنموي، لأن رسالة الجامعة لا تقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل تمتد إلى خدمة المجتمع المحلي لتكون الجامعة ركيزة أساسية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالمحافظة.

الهدف من إنشاء وحدة المرأة الامنة

فيما قال ناىب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف من إنشاء وحدة المرأة الآمنة هو خلق بيئة آمنة وداعمة للمرأة لتقديم الاستشارات اللازمة لتمكينها من مواجهة التحديات التي تواجهها، والوحدة ستكون جزءًا من الخدمات المقدمة بالمستشفى، وسيتم تعامل الكوادر الطبية مع حالات العنف بشكل سري، كما ستقدم الوحدة عددًا من الخدمات تشمل الدعم النفسي والطبي والقانوني فضلًا عن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لرفع وعي النساء والفتيات وتعريفهم بكيفية التصدي للعنف الأسري والمجتمعي بكل أشكاله كما ستساعد في توفير الدعم الطبي اللازم.

تقديم الدعم للمرأة المعنفة

وقالت عضو لجنتي الصحة والسكان والبحث العلمي والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، أن الوحدة ستكون نموذجًا يُحتذى به في تقديم الدعم الشامل للمرأة المعنفة في محافظة الفيوم ومراكزها، وستسهم الوحدة في تعزيز ثقافة المرأة وتمكينها من مواجهة العنف الأسري والمجتمعي.

تعاون الجامعة والمجلس القومي للمرأة

وقالت إيمان ذكي، مقرر فرع الفيوم للمجلس القومي للمراة، أن الوحدة هي نتاج تعاون مشترك بين جامعة الفيوم والمجلس القومي للمرأة لتوفير ملاذ آمن للمرأة التي تعرضت للعنف من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ويتم دراسة الحالات وتحويلها لوحدة المرأة الآمنة لتقديم حزمة من الخدمات لكل حالة.

وقالت مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، أن الوحدة ستكون ملاذًا للمرأة التي تتعرض للعنف بكافة أشكالة، وستعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية والنفسية.

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