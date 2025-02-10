الإثنين 10 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفي مصطفي حسن في جامعة الفيوم

افتتاح وحدة المرأة
افتتاح وحدة المرأة الآمنة بالفيوم، فيتو

افتتح  الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، "وحدة المرأة الآمنة بمستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال".

 حضر الافتتاح  الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا شكري عضو لجنتي الصحة والسكان والبحث العلمي والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة،  والدكتورة سالي ذهني مسؤول فريق تمكين المرأة في صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة نهير الشوشاني، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة

دور الجامعة في تنمية المجتمع

أكد رئيس جامعة الفيوم، أن افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال يأتي في إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي والتنموي،  لأن رسالة الجامعة لا تقتصر على التعليم الأكاديمي فقط، بل تمتد إلى خدمة المجتمع المحلي لتكون الجامعة ركيزة أساسية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالمحافظة.

الهدف من إنشاء وحدة المرأة الامنة

فيما قال ناىب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الهدف من إنشاء وحدة المرأة الآمنة هو خلق بيئة آمنة وداعمة للمرأة لتقديم الاستشارات اللازمة لتمكينها من مواجهة التحديات التي تواجهها، والوحدة ستكون جزءًا من الخدمات المقدمة بالمستشفى، وسيتم تعامل الكوادر الطبية مع حالات العنف بشكل سري، كما ستقدم الوحدة عددًا من الخدمات تشمل الدعم النفسي والطبي والقانوني فضلًا عن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لرفع وعي النساء والفتيات وتعريفهم بكيفية التصدي للعنف الأسري والمجتمعي بكل أشكاله كما ستساعد في توفير الدعم الطبي اللازم.

تقديم الدعم للمرأة المعنفة

وقالت عضو لجنتي الصحة والسكان والبحث العلمي والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة، أن الوحدة ستكون نموذجًا يُحتذى به في تقديم الدعم الشامل للمرأة المعنفة في محافظة الفيوم ومراكزها، وستسهم الوحدة في تعزيز ثقافة المرأة وتمكينها من مواجهة العنف الأسري والمجتمعي.

تعاون الجامعة والمجلس القومي للمرأة

وقالت  إيمان ذكي، مقرر فرع الفيوم للمجلس القومي للمراة، أن الوحدة هي نتاج تعاون مشترك بين جامعة الفيوم والمجلس القومي للمرأة لتوفير ملاذ آمن للمرأة التي تعرضت للعنف من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ويتم دراسة الحالات وتحويلها لوحدة المرأة الآمنة لتقديم حزمة من الخدمات لكل حالة.

 

رئيس جامعة الفيوم يلتقي الطلاب الوافدين للتعرف على مشكلاتهم وتقديم الحلول

جامعة الفيوم تطلق قافلة طبية تنموية لأهالي"بريشة" في يوسف الصديق

وقالت مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم،  أن الوحدة ستكون ملاذًا للمرأة التي تتعرض للعنف بكافة أشكالة، وستعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية والنفسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم افتتاح وحدة المرأة الآمنة الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم الصحة والسكان العنف ضد المرأة المجلس القومي للمرأة النساء والفتيات تنظيم ورش عمل تنمية المجتمع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لامن السيبراني لعنف ضد المرأة محافظة الفيوم مستشفى مصطفى حسن الجامعي مناهضة العنف ضد المرأة

مواد متعلقة

وفد من المعامل المرجعية للشركة القابضة لمياه الشرب يزور محطات الفيوم

محافظ الفيوم يوجه بإجراء تدخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين

رئيس جامعة الفيوم يلتقي الطلاب الوافدين للتعرف على مشكلاتهم وتقديم الحلول

جامعة الفيوم تطلق قافلة طبية تنموية لأهالي"بريشة" في يوسف الصديق
ads

الأكثر قراءة

رمضان شهر الخير، زيادة المرتبات والمعاشات ومنحة استثنائية خلال أيام

ترامب يستفز مصر والأردن بتصريحات جديدة

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

لم تحدث منذ 47 عاما، رئيس شعبة البن يكشف عن ارتفاعات جنونية بالأسعار (فيديو)

ترامب يقترح توطين سكان قطاع غزة في أمريكا

وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي: متمسكون بإقامة دولة فلسطينية وبقاء أهل غزة على أرضهم

بيان حماس يزلزل الكيان الصهيوني، وعائلات أسرى الاحتلال تلجأ للشوارع والميادين

بعد اعتزام ترامب تصعيد الحرب التجارية، أبرز الدول المستهدفة بالتعريفات الجمركية الأمريكية

منوعات

المزيد

عشرات القتلى في تحطم حافلة بجواتيمالا

رائد فضاء روسي يقدم أطروحة الماجستير من الفضاء

زلازل المريخ، تفسير علمي لظاهرة غامضة حيرت العلماء نحو 50 عامًا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 10/ 2/ 2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين 10/2/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 10-2-2025 في الأسواق

وزير العمل: توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية بـ 40 ألف جنيه شهريًا

المزيد

انفوجراف

رجل الحشاشين الأول الجديد.. من هو رحيم الحسيني زعيم الطائفة الإسماعيلية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

ما معنى «ونحشر المجرمين يومئذ زرقا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

أمين البحوث الإسلامية: القرآن كتاب الله الخالد وحجته البالغة وهو باق إلى أن تَفنى الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية