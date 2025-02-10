رئيس جامعة الفيوم يلتقي الطلاب الوافدين للتعرف على مشكلاتهم وتقديم الحلول

عقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، لقاءً مفتوحًا مع الطلاب الوافدين الدارسين بمرحلة البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا بالجامعة، اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

الهدف من لقاء الطلاب الوافدين

وقال رئيس جامعة الفيوم،إن اللقاء يهدف إلي التعرف على المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين، والعمل على حلها وتيسير العملية التعليمية أمامهم، وتحرص الجامعة على تقديم خدمة تعليمية مميزة ليكون الطلاب سفراء لها عقب العود لبلدانهم، كما استمع لتساؤلات الطلاب، ووعد بالنظر في العقبات التي تواجههم وإزالتها.

ميزات الالتحاق بجامعة الفيوم للطلاب الوافدين

فيما قال الدكتور غرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن جامعة الفيوم باتت من الجامعات المصنفة عربيًا ومحليًا، ويمتلك خريجوها ميزات تنافسية كبيرة في سوق العمل، وتعمل الجامعة بشكل مستمر على تطوير مناهجها التعليمية لتواكب التطورات المستمرة في سوق العمل المحلي والعالمي.

واضاف ان جامعة الفيوم تحرص على استضافة الطلاب الوافدين بشكل جيد وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم للتحصيل والتعلم والحصول على الدرجات العلمية بشكل مميز وتذليل كافة المشكلات أمامهم، لافتًا إلى أن مصر دائمًا ما تحتضن الطلاب من كافة دول العالم.

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