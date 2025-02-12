محافظ كفر الشيخ يناقش مع ممثلي الاتحاد الأوروبي مشروع إقامة محطتين للصرف الصحي

ناقش اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشروع إقامة محطتين للصرف الصحي، بالإضافة إلى 12 رافعا للصرف الصحي بمركز بيلا، وذلك ضمن مشروع معالجة مياه مصرف كتشنر، بحضور محمد رأفت، معاون محافظة كفر الشيخ، واللواء حسن عبدالغني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يرحب بممثلي الاتحاد الأوروبي

فى بداية اللقاء رحب محافظ كفرالشيخ، بممثلي الاتحاد الأوروبي، مشيدًا بالجهود المبذولة فى معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين خصائص المياه وحماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن التوسع فى المناطق المستفادة من مشروعات الصرف الصحي.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم خلال اللقاء مناقشة مشروع إقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بقرية الناصرية على مساحة 10 أفدنة، وإقامة محطة أخرى للصرف الصحي بقرية كفر الجرايدة، على مساحة 5 أفدنة، فضلًا عن إقامة 12 رافع للصرف الصحي بمركز بيلًا ضمن مشروعات التعاون المشترك بين الوزارات المعنية والمحافظة والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، لتحسين خصائص المياه وحماية البيئة من خلال مشروع معالجة مياه مصرف كتشنر، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز قطع الأراضى اللازمة لإقامة المشروع، لصالح تحقيق التنمية المستدامة لأهالينا بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ: تذليل كافة العقبات لإنجاح المشروع

وأكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، على تذليل العقبات، وتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشروع، والتوسع فى إقامة مشروعات الصرف الصحي بالقرى الرئيسية والفرعية واستهداف التوسع فى التوابع وخدمة أكبر عدد من المواطنين والتعامل مع الطبيعة الريفية والاحتياجات بتلك المناطق بالتصاميم اللازمة للتنفيذ، وإيجاد حلول جذرية وعملية خارج الصندوق لمشاكل استمرّت لسنوات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم البدء فى أعمال تنفيذ 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة داخل المحافظة، تتضمن إنشاء عدة محطات للمعالجة الميكانيكية والبيولوجية بمراكز كفر الشيخ، ودسوق والحامول، بطاقة 600 طن/يوم لكلًّ منهم، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وتمويل مشترك من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة في مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحسين الصحة العامة والوضع البيئى، فضلًا عن مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، بمركز مطوبس، وجاري العمل فى 4 مراكز جديدة" كفرالشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول"، وذلك في ضوء الأهمية القصوى, التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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