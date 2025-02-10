مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ يناقش خطة الأنشطة الطلابية

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

واستهل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ جلسة مجلس عمداء كليات الجامعة، بمتابعة حسن سير العملية التعليمية بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2024/2025، والتأكيد على الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، وان الجامعة تعمل جاهدة على توفير كافة عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية، كما تحرص الجامعة على مساعدة طلابها من خلال الالتزام التام بتهيئة الأجواء الملائمة، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع.

توعية طلبة الجامعة بالقضايا المجتمعية المعاصرة

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على متابعة خطة الأنشطة الطلابية وادراج أنشطة توعية لبعض الظواهر السلبية الجديدة وخاصة مخاطر الدارك ويب ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة وغير السوية، وتوعية طلبة الجامعة بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، من أجل الحفاظ على مجتمع آمن وأجيال قوية قادرة على دفع قاطرة التنمية والتقدم، والحفاظ على أبنائنا من الوقوع ضحايا لأفكار التطرف، والتي تستهدف التأثير على هويتهم وانتماءاتهم.

أيضًا أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على الاستعداد لعقد الندوة الحوارية لفضيلة المفتي الدكتور نظير عياد وذلك في اطار تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب والمقرر عقدها يوم الأربعاء 12 فبراير2025.

جامعة كفر الشيخ تستعد لإنعقاد ندوات تثقيفية مجمعة

كما وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بالإستعداد لإستضافة الندوة التثقيفية المجمعة المزمع عقدها في 13/4/2025 بمشاركة 10 جامعات حكومية وخاصة، تحت اشراف قوات الدفاع الشعبي والعسكري وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أيضًا وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، مجلس عمداء كليات الجامعة، بحث اليات التعاون بين الجامعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتفعيل دور الطلاب في دعم العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، علي استثمار نتائج الأبحاث العلمية والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق نتائج متميزة للمشاركة في النهوض بالمشروع القومي لمحو الامية تماشيا مع اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

كما تابع المجلس، اعمال اطلاق القوافل التنموية الشاملة بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك فى اطار دور الجامعة فى المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء اجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية فى بناء الدولة الحديثة والمساهمة فى تحقيق اهدافها وفق رؤية 2030، وايمانا بدور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ.

كما اكد رئيس جامعة كفر الشيخ، علي تنظيم ندوات توعوية حول تأثير وتيرة التغيرات المناخية والتحديات التي نواجهها، مشيدًا بجهود الجامعة وإسهاماتها في قضية التغيرات المناخية، حيث تقدم الجامعة إسهامات علمية، وبحثية في مواجهة تحديات تأثير التغيرات المناخية باعتبار أن التغيرات المناخية من أكثر الموضوعات التي تتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

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