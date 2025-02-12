تفاصيل الطقس في كفر الشيخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تشهد محافظة كفر الشيخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، طقسا باردا خلال ساعات النهار، يتحول إلى شديد البرودة ليلا، مع احتمالية تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

درجات الحرارة بمحافظة كفر الشيخ

ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، العظمى: 17 درجة مئوية، الصغرى: 10 درجات مئوية.

ومن المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة، خاصة في فترات متقطعة خلال اليوم، وتنشط الرياح الشمالية الغربية، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في المناطق المكشوفة.

حالة البحر الأبيض المتوسط

وأما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع يكون مضطربًا، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3 أمتار، مما قد يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

وأنه نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، فقد نصحت هيئة الأرصاد المواطنين بضرورة ارتداء ملابس دافئة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، وأيضا نصحت السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة لتجنب الإنزلاقات والحوادث.

فيما أعلنت محافظة كفر الشيخ استمرار رفع حالة الطوارئ بكافة المدن والمراكز ومتابعة الوضع أولا بأول من خلال غرف العمليات لمواجهة التغيرات المناخية والتقلبات الجوية التي تضرب المحافظة خلال تلك الأيام.

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