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محافظات

الإعدام شنقًا لسائق تروسيكل متهم بسرقة سيدة وقتلها بالقليوبية

جنايات بنها،فيتو
جنايات بنها،فيتو

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لسائق تروسيكل، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه المتهم لاتهامه بقتل سيدة وسرقتها بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

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هيئة المحكمة  جنايات بنها 

صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم الي جنايات بنها  "محمد س ع"، 34 سنة، سائق تروسيكل، مقيم بالصالحية مركز طوخ القليوبية، في القضية رقم 17006 لسنة 2024 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3170 لسنة 2024 كلي شمال بنها، بأنه في يوم 25 / 5 / 2024، قتل المجنى عليها عواطف رياض إبراهيم الوزيري، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بدائرة مركز طوخ، محافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم توجه إليها بمسكنها مستغلًا الجيرة بينهما وكونها طاعنة في السن حيث أمنته، وما أن ظفر بها حتى باغتها وأشهر في مواجهتها سلاح أبيض "سكين" وسدد لها طعنه استقرت بصدرها، فأحدث بها إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها

أمر الإحالة بجنايات بنها 

وأضاف أمر الإحالة جنايات بنها، أن اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى انه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرع في سرقة محتويات المسكن والمملوك للمجنى عليها سالفة الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها قبل مفارقتها الحياة والتارك لأثر جروح بأن توجه إلى مسكنها شارعا في الاستيلاء على أية منقولات به إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو أنه وحال ارتكاب جريمته محل التهمة المار بيانها تعالت صيحات واستغاثات المجني عليها مفر هاربا خشية ضبطة والجريمة متلبسا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

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