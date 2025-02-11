الثلاثاء 11 فبراير 2025
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محافظات

ضبط 1.5بلح جاف منتهي الصلاحية داخل هايبر في بنها

ضبط منتجات غير صالحة
ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الادمي بالقليوبية،فيتو

شنت مديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة، على جميع متداولي الأغذية علي مستوى المحافظة دون استثناء للتأكد من صلاحية  منتجات شهر رمضان، حيث تم تنفيذ حملة تمشيطية علي المحال العامة والهايبرات غير المرخصة بمدينة بنها، تم خلالها ضبط طن ونصف الطن بلح جاف متغير في خواصه الطبيعية وغير صالح للاستهلاك الآدمي، تم إعادة تدويره ومنحه صلاحية جديدة، هذا وقد تم سحب عينات عشوائية من المنتجات الموجودة، وإرسالها للفحص بالمعامل، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجار العرض علي النيابة العامة للنظر والتصرف في القضية.

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مراقبة المنشات الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك بالقليوبية

تاتي الخطوة في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بالقليوبية علي مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء أمن للمستهلك.


وبناء علي توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية؛ الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية تحت  إشراف الدكتور بكرى سعيد - مدير الإدارة الصحية ببنها  وتبين الآتي:

كما تم خلال الحملة  تحرير ٤ محاضر لعدم استيفاء المحال العامة للشروط الصحية،تحرير محاضر للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية، تم التوصية بغلق ٤ هايبرات تدار بدون ترخيص من الجهات المختصة وبها نقص شديد بالاشتراطات الصحية.
 

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