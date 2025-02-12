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خارج الحدود

مصالح مشتركة، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الرواندي

وزارة الخارجية ونظيره
وزارة الخارجية ونظيره الرواندي، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، مع "أوليفييه أندوهونجيريهي" وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية رواندا.

مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري مع رواندا

وأشاد الوزير عبد العاطي بالتطور الملحوظ في مستوى التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، معربا عن حرص مصر على دفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري مع رواندا، وتعزيز الشراكة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والممرات اللوجستية، والطاقة، والصحة، والزراعة، وبناء القدرات، مستعرضًا الدور الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في توفير برامج تدريبية للكوادر الرواندية في مجالات متعددة. 

أهمية تبادل الدعم بين مصر رواندي في الترشيحات داخل المنظمات الإقليمية والدولية

وفي هذا السياق، تطرق الوزير عبد العاطي إلى مشروع "مركز مجدي يعقوب رواندا - مصر للقلب"، باعتباره رمزًا للتعاون الطبي المصري الرواندي، مشيرًا إلى أهمية استكمال هذا المشروع الحيوي الذي سيصبح مركزًا إقليميًا للخدمات العلاجية، وسيسهم في تعزيز جهود تحسين الرعاية الصحية في المنطقة. 

كما أكد الجانبان على أهمية تبادل الدعم بين البلدين في الترشيحات داخل المنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز العمل الإفريقي المشترك.

 وقف التصعيد الذي تشهده المنطقة

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الوزيران الأوضاع في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية، وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية وقف التصعيد الذي تشهده المنطقة، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من شأنها إزالة التوترات القائمة عبر الانخراط في عمليتي لواندا ونيروبي، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لرفع المعاناة الإنسانية المتفاقمة عن سكان المنطقة.

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رواندا رواندا - مصر عبد العاطي التعاون الاقتصادي والاستثماري بدر عبد العاطي

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