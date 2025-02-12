الأربعاء 12 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية ونظيره التنزاني يبحثان التعاون المشترك في مختلف المجالات

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة مع نظيره التنزاني، فيتو

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا اليوم الأربعاء مع محمود ثابت كومبو" وزير الشئون الخارجية والتعاون الشرق أفريقي بجمهورية تنزانيا المتحدة، على هامش أعمال الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.

أهمية استمرار التعاون في تنفيذ مشروعات البنى التحتية

أكد عبد العاطي خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع مصر وتنزانيا، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وشدد على أهمية استمرار التعاون في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والمشروعات القومية الكبرى، لا سيما مشروع سد "جوليوس نيريري" الذى نفذه تحالف من الشركات المصرية، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون التنموي بين البلدين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في تنزانيا.

 افتتاح فروع للبنوك الوطنية لتيسير المعاملات المالية والاستثمارية

وأشار وزير الخارجية إلى تنامي اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسوق التنزانية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي عكسته زيارات العديد من الوفود الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المصرية إلى تنزانيا، وتزايد عدد الشركات المصرية العاملة في السوق التنزاني وتنوعها.

 وأضاف أنه من الضروري اتخاذ خطوات لتنمية حركة التبادل التجاري بين الجانبين وعلى رأسها افتتاح فروع للبنوك الوطنية لتيسير المعاملات المالية والاستثمارية، وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وإنشاء المناطق اللوجستية وخطوط النقل البحري والجوي.

من جانبه، أعرب وزير خارجية تنزانيا عن تقدير بلاده للدعم المصري في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور المصري البارز في دعم جهود التنمية داخل أفريقيا

كما أبدى تطلع تنزانيا للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات بناء القدرات والتدريب المهني.

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