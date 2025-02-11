الخارجية تنعي أيمن ثروت سفير مصر بكرواتيا

تنعي وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ببالغ الحزن وعميق الأسى السفير أيمن ثروت، سفير مصر في كرواتيا، الذي وافته المنية مساء أمس ١٠ فبراير.

نعى السفير أيمن ثروت

ويتقدم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

نموذجًا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال مسيرته المهنية

وبحسب نعي الخارجية كان المرحوم السفير أيمن ثروت نموذجًا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال مسيرته المهنية بوزارة الخارجية، وكان يعمل بوفاء وصدق في الدفاع عن مصالح الوطن.

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