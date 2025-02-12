وزير الخارجية يشدد على التزام مصر بدعم جزر القمر في مختلف المجالات

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع "محمد مباي" وزير خارجية جزر القمر اليوم، وذلك على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا.

أكد الوزير عبد العاطي على خصوصية العلاقات بين البلدين وما يربطهما من أواصر أخوة تستند إلى تعاون ممتد عبر العقود.

تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المصرية في جزر القمر

وشدد على التزام مصر بدعم جزر القمر في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في القطاعات الحيوية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والطاقة.

ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المصرية في جزر القمر، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على تشجيع الشركات المصرية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

دعم الجهود القمرية في تحقيق التنمية المستدامة

كما أبدى استعداد مصر لدعم الجهود القمرية في تحقيق التنمية المستدامة، عبر نقل الخبرات المصرية وبرامج بناء القدرات والتدريب للمساهمة في تنمية القدرات الوطنية القمرية في المجالات المختلفة من خلال الدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمنح التعليمية المقدمة من الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي.

تعزيز التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية

بحث الوزيران أيضًا آليات تعزيز التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في إطار الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة. واتفقا على مواصلة التشاور لدعم القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي ٢٠٦٣.

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