الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، ضربة جديدة لتجار المخدرات بالمحافظة، فقد تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سنورس من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة " الأستروكس - والحشيش - والشابوا – والايس"،  بحوزة عاطلين اتخذا من قرية الاخصاص، سوقا للترويج لتجارتهم المحرمة، وضبط بحوزتهما علي مبلغ مالي من حصيلة تجارتهما.

تفاصيل واقعة ضبط تاجري مواد مخدرة بمركز سنورس

وكان قد تلقي مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من اللواء محمد العربي، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس أكدتها التحريات السرية، للنقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث مركز شرطة سنورس، بمزاولة عاطلين لنشاط أجرامي في ت المواد المخدرة،  بقرية الاخصاص بدائرة المركز.

مأمورية لتفتيش منزل المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تكليف مأمورية ضبط بالتوجه لبتفتيش منزل كل من،  "أ ب"، 23 سنة، و" م. م  " 25، مقيمين بقرية الاخصاص بدائرة المركز، ولهما معلومات جنائية، وفور وصول القوة استشعر المتهمون بطبيعة المأمورية وحاولا الهرب، وكان أحدهما يحمل بيديه كيس بلاستيكي، إلا أن القوة كانت على يقظة وتوزيع محكم وتمت محاصرتهما والإمساك بهما  والتحفظ على ما بحوزتهما.

وأسفر تفتيش منزل المتهمين عن ضبط كمية من المخدرات مختلفة الأنواع، ومبالغ مالية كبيرة من متحصلات البيع للمواد المخدرة، وهاتفين محمولين لتسهيل عملية التواصل والبيع مع زبائنهما.

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وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف المتهمين  بما تم ضبطه في حوزتهما  والاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة اتجارهما في المخدرات والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما، وأحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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