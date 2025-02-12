رصدها محافظ الدقهلية في جولته صباح اليوم، رفع تجمعات القمامة بعزبة عقل بالمنصورة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال رفع تجمعات القمامة التي وجه رئيس حي شرق المنصورة برفعها بمنطقة عزبة عقل بالمنصورة، وذلك أثناء تفقد محافظ الدقهلية حالة الشوارع والاشغالات والنظافة العامة بالمدينة خلال ساعات الصباح الأولى اليوم.

وقام على الفور محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بتوجيه معدات وسيارات الحي إلى المنطقة المشار إليها بقطعة فضاء بمنطقة عزبة عقل وتم رفع جميع التجمعات.

وكان محافظ الدقهلية أكد أن تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء يقوم في المقام الأول على قياس مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين إلى جانب باقي عناصر التقييم، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة والحفاظ على مستوى لائق في جميع المراكز والمدن والأحياء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.