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محافظات

رصدها محافظ الدقهلية في جولته صباح اليوم، رفع تجمعات القمامة بعزبة عقل بالمنصورة

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة بالمنصورة، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال رفع تجمعات القمامة التي وجه رئيس حي شرق المنصورة برفعها بمنطقة عزبة عقل بالمنصورة، وذلك أثناء تفقد محافظ الدقهلية حالة الشوارع والاشغالات والنظافة العامة بالمدينة خلال ساعات الصباح الأولى اليوم.

وقام على الفور  محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة بتوجيه معدات وسيارات الحي إلى المنطقة المشار إليها بقطعة فضاء بمنطقة عزبة عقل وتم رفع جميع التجمعات.

وكان محافظ الدقهلية أكد أن تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء يقوم في المقام الأول على قياس مستوى النظافة العامة بالشوارع والميادين إلى جانب باقي عناصر التقييم، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة والحفاظ على مستوى لائق في جميع المراكز والمدن والأحياء.

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