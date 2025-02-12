الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الكهرباء تحدد أبرز حيل المخالفين للتلاعب بالعدادات لسرقة التيار

سرقة الكهرباء
سرقة الكهرباء
ads

عدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حيل المخالفين لسرقة التيار الكهربائي بدون وجه سرقة، والتي تم ضبطها بمحاضر الضبط المختلفة التي تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

حيل التلاعب بعدادات الكهرباء لسرقة التيار


وتضمن حيل المخالفين للاستيلاء علي التيار الكهربائي كالتالي:

  • استخدام الريموت كنترول لإيقاف العداد عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل الاستهلاك.
  • إتلاف مكونات بوردة العدادات الإلكترونية، مما يؤدي إلى تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء.
  • تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد، لتقليل كمية الكهرباء المسجلة.
  • تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد بحيث تتيح للمشترك التحكم بتغيير مصدر التيار الكهربائي خارج  العداد وتمنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة شروط يجب توافرها عند تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي لضمان صحته حتى يتم محاسبة المخالفين بالجرائم المنصوص عليها بالقانون.

شروط صحة محاضر سرقة التيار الكهربائي

وتضمنت الشروط التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لضمان صحة محضر سرقة الكهرباء وهي كالتالي:

  • أن يكون الضبط بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس من خلال المرور العشوائي.
  • أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
  • إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
  • إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
  • تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
  • أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
  • أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

عقوبة سرقة الكهرباء 

وينص القانون المصري على عقوبات صارمة لردع جرائم سرقة التيار الكهربائي، وفقًا لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 تشمل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وثلاثين ألف جنيه. وفي بعض الحالات، يتم مضاعفة العقوبة عند تكرار الجريمة، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الظاهرة.

وتُلزم شركات الكهرباء مرتكبي هذه الجريمة بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، مع تحميلهم رسوم إضافية تمثل أضعاف الفاتورة الحقيقية، كإجراء لتعويض الخسائر المترتبة على الاستهلاك غير المشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء حماية المستهلك تنظيم مرفق الكهرباء مرفق الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شروط صحة محاضر سرقة التيار الكهربائي محاضر سرقة التيار الكهربائي

مواد متعلقة

7 شروط أساسية لصحة محاضر سرقة الكهرباء

أبرزها تلف الأجهزة، الكهرباء تحدد أضرار سرقة التيار

وزير الكهرباء يتابع موقف تسليم الأراضي لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

كيف تتعامل شركات الكهرباء قانونيًّا مع جرائم سرقة التيار ؟

ads

الأكثر قراءة

حيثيات تأييد براءة سيدة فاقوس المتهمة بقتل وطهي وأكل رضيعها

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

إبعاد أعضاء مجلس الزمالك عن ملف الكرة واستمرار اللجنة الفنية

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

منوعات

المزيد

"كيندريك لامار" يتعاون مع مارفل في فيلم Captain America: Brave New World

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 12-2-2025 في الأسواق

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

قبل أمم إفريقيا بكوت ديفوار.. منتخب الشباب يتوج باللقب 4 مرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان لفك الكرب والهم والحزن

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية