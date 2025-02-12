الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ميكنة ديوان عام محافظة الفيوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وGIZ

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات إعادة هندسة العمليات وميكنة الخدمات الأكثر طلبًا، في عدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة،  بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "  GIZ "، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.

خريطة الميكنة داخل ديوان عام محافظة الفيوم

وقال محافظ الفيوم، أن  ميكنة الخدمات وإعادة هندسة نظام العمل داخل إدارات ديوان عام محافظة الفيوم، يشمل أملاك الدولة، وشئون الطلبة، والخريجين، والبيئة، والتغيرات المكانية، وغيرها من الإدارات والوحدات ذات الإقبال الكثيف، بما يسهم فى إحكام السيطرة على الخدمات، وتيسير أدائها للمواطنين بشكل واضح وسريع.

حصر خدمات ديوان عام المحافظة للمواطنين

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإعداد بيان تفصيلي بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إدارات ووحدات الديوان العام، مرتبةً وفقًا للأولويات وتبعًا لكثافة الإقبال، وتحديد الإدارات المميكنة ونسب ميكنتها، والإدارات غير المميكنة وتوضيح إمكانية ميكنتها، وتحديد مستويات التشابك بين الإدارات وبعضها البعض، ومدى التشابك بين تلك الإدارات مع مواقع الخدمات خارج الديوان العام للمحافظة.

تنسيق بين وزارة الاتصالات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

و أوضح مدير برامج التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "  GIZ "، لإعادة هندسة العمليات لعدد من الخدمات والإجراءات، بعدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة، في إطار جهود الوزارة بمجال التحول الرقمي وميكنة نظم العمل، بهدف الإسراع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد معرفة ورصد احتياجات التحول الرقمي بمواقع تقديم الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.

دورات تدريبية من  GIZ

وقالت نائب مدير مشروع دعم التحول الرقمي والابتكار بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ "، أن  الوكالة بصدد الإعداد لتنفيذ عدد من الدورات الأولية لمواطني الفيوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، للتعريف بأهمية التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في حياتنا اليومية.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12-2-2025 في محافظة الفيوم

الغرفة التجارية وتموين الفيوم يعلنان موعد انطلاق معارض أهلا رمضان

 ولفتت مدير مشروع دعم التحولةالرقمي،  إلى أن الوكالة شاركت فى تنفيذ إعادة هندسة العمل رقميًا، للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، وإدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، كما تم تنفيذ العديد من الدورات لدعم التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، ورسم دورات العمل وهندسة العمليات والإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اتصالات وتكنولوجيا الألمانية للتعاون الدولي الديوان العام للمحافظة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تكنولوجيا المعلومات دعم التحول الرقمي ديوان عام محافظة الفيوم

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12-2-2025 في محافظة الفيوم

الغرفة التجارية وتموين الفيوم يعلنان موعد انطلاق معارض أهلا رمضان

محافظ الفيوم: مشروع صناعات الزيتون يقام على 5 أفدنة و3 مراحل للتنفيذ

محافظ الفيوم يتابع مشروعات الرصف في الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (صور)
ads

الأكثر قراءة

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

ديربي الميرسيسايد، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

منوعات

المزيد

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

مخيمات فوق المقابر ونشعر بالأموات يتحركون، روايات مأساوية للنازحين بحي الشجاعية في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية