ميكنة ديوان عام محافظة الفيوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وGIZ

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات إعادة هندسة العمليات وميكنة الخدمات الأكثر طلبًا، في عدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ "، في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.

خريطة الميكنة داخل ديوان عام محافظة الفيوم

وقال محافظ الفيوم، أن ميكنة الخدمات وإعادة هندسة نظام العمل داخل إدارات ديوان عام محافظة الفيوم، يشمل أملاك الدولة، وشئون الطلبة، والخريجين، والبيئة، والتغيرات المكانية، وغيرها من الإدارات والوحدات ذات الإقبال الكثيف، بما يسهم فى إحكام السيطرة على الخدمات، وتيسير أدائها للمواطنين بشكل واضح وسريع.

حصر خدمات ديوان عام المحافظة للمواطنين

ووجه محافظ الفيوم، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإعداد بيان تفصيلي بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إدارات ووحدات الديوان العام، مرتبةً وفقًا للأولويات وتبعًا لكثافة الإقبال، وتحديد الإدارات المميكنة ونسب ميكنتها، والإدارات غير المميكنة وتوضيح إمكانية ميكنتها، وتحديد مستويات التشابك بين الإدارات وبعضها البعض، ومدى التشابك بين تلك الإدارات مع مواقع الخدمات خارج الديوان العام للمحافظة.

تنسيق بين وزارة الاتصالات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ

و أوضح مدير برامج التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ "، لإعادة هندسة العمليات لعدد من الخدمات والإجراءات، بعدد من إدارات ووحدات ديوان عام المحافظة، في إطار جهود الوزارة بمجال التحول الرقمي وميكنة نظم العمل، بهدف الإسراع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بعد معرفة ورصد احتياجات التحول الرقمي بمواقع تقديم الخدمات والإجراءات المتعلقة بها.

دورات تدريبية من GIZ

وقالت نائب مدير مشروع دعم التحول الرقمي والابتكار بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ "، أن الوكالة بصدد الإعداد لتنفيذ عدد من الدورات الأولية لمواطني الفيوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، للتعريف بأهمية التحول الرقمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في حياتنا اليومية.

ولفتت مدير مشروع دعم التحولةالرقمي، إلى أن الوكالة شاركت فى تنفيذ إعادة هندسة العمل رقميًا، للتقديم على وحدات الإسكان الاجتماعي، وإدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، كما تم تنفيذ العديد من الدورات لدعم التحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، ورسم دورات العمل وهندسة العمليات والإجراءات.

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