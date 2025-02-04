الثلاثاء 04 فبراير 2025
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غدا، فتح باب التظلمات لصفوف النقل والإعدادية بالقاهرة

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة، فيتو
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية  للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، اعتبارا من غد الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٢/٥، ولمدة خمسة عشر يوما.

وتقدم التظلمات بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس

 

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بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الأقصر


و اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥بنسبة نجاح ٧٢.٩٤ % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٣٥٧ طالب وطالبة حضر ١٩٥٣١٦  طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٢٤٦٥ طالب وطالبة.


كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦.٩ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٦.٥ %، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٤.٤٣ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٦.٠٩ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية ٥٨.٥٩% 


وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.


خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة  الاعدادية بمحافظة القاهرة، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية  على الرابط الاتى

اضغط هنا


ويتم اختيار المرحلة الاعدادية  والصف الثالث الاعدادى وادخال الاسم والرقم القومى

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.
 

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