الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يترأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

مصر وأديس ابابا
مصر وأديس ابابا

توجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مساء اليوم إلى أديس أبابا عقب انتهاء زيارته إلى الولايات المتحدة، وذلك لترأس الوفد المصرى المشارك في اجتماعات الدورة العادية السادسة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها يومي ١٢-١٣ فبراير، والتي تُعقد في إطار التحضير لقمة الاتحاد الإفريقي المقبلة.

 

بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا 

ومن المقرر أن يعقد الوزير عبد العاطى عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه الأفارقة وكبار المسئولين بالاتحاد الإفريقي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية.

وتأتي مشاركة مصر في هذه الاجتماعات في إطار دورها المحوري داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، والحرص على دعم أجندة القارة في مجالات التنمية والأمن والإصلاح المؤسسي للاتحاد.

انتخابات المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي وملفات السلم والأمن

و يبحث المجلس التنفيذي خلال اجتماعاته عددًا من القضايا المحورية ذات الأولوية على أجندة العمل الإفريقي المشترك، وفي مقدمتها انتخابات المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وملفات السلم والأمن، والتكامل الاقتصادي ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتنفيذ أجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، وآليات تعزيز دور الاتحاد وأجهزته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

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الاتحاد الأفريقي اديس أبابا بدر عبد العاطي

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