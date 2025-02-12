الأربعاء 12 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

حريق في تركيا
حريق في تركيا

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن  إدارة الشرطة في ولاية "أدرنة" تحقق  مع عناصر في شرطة المرور، أوقفوا سيارة إطفاء متوجهة لإخماد حريق تسبب في وفاة امرأة، قبل السماح لها بالمواصلة.

تحقيق مع عناصر الشرطة في أدرنة

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة واتهامات لاثنين من عناصر الشرطة بتأخير وصول سيارة الإطفاء للحريق؛ ما تسب بوفاة المرأة المسنة فتحية إيفرين ( 82 عامًا).

txt

تركيا ترفع القيود عن الواردات السورية

 واستجابت الشرطة التركية، لتلك الاتهامات، وأخضعت عنصري الشرطة للتحقيق في اتهامهما بإيقاف سيارة الإطفاء المتجهة بسرعة لإخماد الحريق، والطلب من سائقها عدم تشغيل صفارات الإنذار لأنها مزعجة.

 

لكن ولاية "أدرنة" أصدرت بيانًا حول حادثة الحريق الذي اندلع في قرية "كوروجو" التابعة للولاية، وقالت إن الشرطة أوقفت بالفعل إحدى سيارتي إطفاء توجهتا لإخماد الحريق، لكن مدة التوقف استمرت 37 ثانية فقط.

 وأضافت أن عنصري الشرطة أوقفا صهريج ماء كان يرافق سيارة الإطفاء الرئيسة لدعمها بالماء عند الحاجة، بهدف سؤاله عن مكان الحريق الذي اندلع في ساعات الفجر الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أدرنة شرطة المرور سيارة الإطفاء الحريق

مواد متعلقة

تركيا ترفع القيود عن الواردات السورية

زلزال يضرب بحر إيجة غرب تركيا
ads

الأكثر قراءة

بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

3492 جنيها لهذا الجرام، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12- 02- 2025 ببداية التعاملات

موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، شراكة استراتيجية قوية بين مصر والدنمارك (صور)

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

ديربي الميرسيسايد، موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

منوعات

المزيد

التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

بسبب خليج المكسيك، البيت الأبيض يمنع مراسل أسوشيتد برس من حضور فعالية بالمكتب البيضاوي

كياد وأحرج ناديهم، كيف رد فينيسيوس على سخرية جماهير مانشستر سيتي (فيديو)

مخيمات فوق المقابر ونشعر بالأموات يتحركون، روايات مأساوية للنازحين بحي الشجاعية في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في البنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

رياح وسحب تزحف على هذه المناطق، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وصلت كام.. سعر سلندرات الألومنيوم اليوم بالأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكرى تنحيه.. معلومات هامة عن الرئيس الراحل حسنى مبارك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من شعبان للشفاء من الأمراض

هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية