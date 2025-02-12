التحقيق مع عنصرين بشرطة المرور بتركيا بسبب تعطيل سيارة إطفاء حرائق

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن إدارة الشرطة في ولاية "أدرنة" تحقق مع عناصر في شرطة المرور، أوقفوا سيارة إطفاء متوجهة لإخماد حريق تسبب في وفاة امرأة، قبل السماح لها بالمواصلة.

تحقيق مع عناصر الشرطة في أدرنة

وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة واتهامات لاثنين من عناصر الشرطة بتأخير وصول سيارة الإطفاء للحريق؛ ما تسب بوفاة المرأة المسنة فتحية إيفرين ( 82 عامًا).

واستجابت الشرطة التركية، لتلك الاتهامات، وأخضعت عنصري الشرطة للتحقيق في اتهامهما بإيقاف سيارة الإطفاء المتجهة بسرعة لإخماد الحريق، والطلب من سائقها عدم تشغيل صفارات الإنذار لأنها مزعجة.

لكن ولاية "أدرنة" أصدرت بيانًا حول حادثة الحريق الذي اندلع في قرية "كوروجو" التابعة للولاية، وقالت إن الشرطة أوقفت بالفعل إحدى سيارتي إطفاء توجهتا لإخماد الحريق، لكن مدة التوقف استمرت 37 ثانية فقط.

وأضافت أن عنصري الشرطة أوقفا صهريج ماء كان يرافق سيارة الإطفاء الرئيسة لدعمها بالماء عند الحاجة، بهدف سؤاله عن مكان الحريق الذي اندلع في ساعات الفجر الأولى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.