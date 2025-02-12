بعد تهديد ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة، توفيق عكاشة: تصريحات نارية فقط

تحدى الإعلامي توفيق عكاشة أن يكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أماكن تواجد قواته، بعد التهديدات التي وجهها ترامب بفتح باب الجحيم إذا لم يتم إطلاق كافة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

توفيق عكاشة يسأل ترامب عن إمكانية تنفيذ تهديداته

وتساءل توفيق عكاشة عن إمكانية تنفيذ دونالد ترامب لتهديداته، وخاصة أن ترامب يتحدث بجدية عن تنفيذ تلك التهديدات، وطرح عكاشة سؤال عن مكان تواجد حاملات الطائرات الأمريكية وما إذا كانت قريبة من المنطقة، وأماكن تواجد القوات الأمريكية التي ستحول المنطقة إلى جحيم.

وقال توفيق عكاشة في تعليقه على تهديدات ترامب بفتح باب الجحيم في المنطقة: "ترامب لا يهدد بل ترامب يتحدث بجدية التنفيذ وهنا سؤال أين تتواجد حاملات الطائرات الأمريكية؟.. هل هى قريبة من المنطقة أم بعيدة هل أخذت تعليمات بالتواجد فى أقرب مكان أم لا وغيرها من الأسئلة عن أماكن القوات التي سوف تحول المنطقة إلى الجحيم أين هى أم هى تصريحات نارية فقط".

ترامب يهدد المنطقة بفتح باب الجحيم

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد مرة أخرى بفتح باب الجحيم في المنطقة، في حال عدم إطلاق حماس لكل أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديهم، كما هدد بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار حال عدم التزام حماس بإعادة الأسرى ظهر السبت المقبل.

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها، الاثنين الماضي في البيت الأبيض: "إذا لم تتم إعادة جميع الأسرى من غزة بحلول الساعة 12 ظهرًا يوم السبت، سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار".

ترامب يهدد بفتح باب الجحيم في المنطقة، فيتو



كما كرر ترامب تهديداته بفتح باب الجحيم في المنطقة فقال: "أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الأسرى من غزة"، مضيفًا أن "حماس ستكتشف ما أعنيه بهذا التهديد".

وجاءت تصريحات دونالد ترامب المستفزة في أعقاب تصريحات حركة المقاومة "حماس" حول تأجيل الدفعة المقبلة من أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لديها، بعد الخروقات التي شهدها الاتفاق من قبل الاحتلال.

وقال دونالد ترامب: "قد أتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعدًا نهائيًا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستتخذ قرارها، وبالنسبة لي، بعد 12 ظهر السبت أعتقد أن وقف إطلاق النار ينبغي أن ينتهي".

وتابع ترامب تصريحاته المثيرة للجدل قائلًا: إنه "لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج 2 أو 3 من الأسرى من غزة"، مشيرًا إلى أنه شاهد "حالة الأسرى الذين خرجوا السبت الماضي وكانوا في وضع صحي صعب، ولا يمكن الانتظار أكثر".

ترامب يعود لتصريحاته المستفزة، فيتو

الاحتلال الإسرائيلي يخرق بنود الاتفاق

وأكدت حركة حماس التزامها ببنود الاتفاق في حالة التزام الاحتلال الإسرائيلي بها، قائلة: إنها "نفذت كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة، في حين لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق، وسجل العديد من الخروقات، والتي شملت (تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع، إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي).

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