الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يزعم: نريد نقل مليوني شخص من غزة وهذا لا يعد تطهيرا عرقيا

ترامب وملك الأردن،
ترامب وملك الأردن، فيتو

ترامب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:  إن الولايات المتحدة تريد نقل مليوني شخص من غزة وهذا ليس صعبا ولا يعد تطهيرا عرقيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

منطقة غنية في قطاع غزة

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنجعل قطاع غزة منطقة غنية توفر الآلاف من الوظائف".

 

ملك الأردن: ننتظر خطة مصر بشأن غزة وسنرد على مقترح ترامب

من جانبه أكد ملك الأردن أن بلاده تنتظر رؤية خطة من مصر بشأن غزة، مشيرًا إلى أن هناك ردًا متوقعًا من عدد كبير من الدول حول مستقبل القطاع.

 

إمكانية تخصيص مساحة للفلسطينيين في الأردن

وفي رده على سؤال حول إمكانية تخصيص مساحة من الأرض الأردنية لإقامة الفلسطينيين، قال الملك: "سأفعل ما فيه مصلحة الأردن".

وأضاف أن الدول العربية ستقدم ردًا إلى الولايات المتحدة بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بغزة.

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