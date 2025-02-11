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خارج الحدود

أول تعليق من حماس على تهديدات ترامب بتحويل غزة إلى جحيم يوم السبت

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الثلاثاء: إن التحذيرات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحركة بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين الإسرائيليين "يزيد من تعقيد الأمور" المتعلقة بالهدنة الهشة في غزة.

 الطريق الوحيد لعودة الأسرى

وقال أبو زهري، لوكالة فرانس برس "على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا (بشأن غزة) يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الأسرى".

وأضاف "إن لغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  هدد حماس وغزة بـ"الجحيم" إذا لم تُفرج الحركة عن جميع المحتجزين لديها بحلول منتصف نهار السبت المقبل.

اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة

وكان المتحدث باسم الجناح العسكري لحماس، أمس الإثنين، أن الحركة ستؤجل عملية الإفراج القادمة عن المحتجزين بعد اتهام إسرائيل بمخالفة اتفاق الهدنة.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في بيان صحفي: إن "قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق".

تأجيل الإفراج عن الأسرى 

وأشار أبو عبيدة إلى "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف المناطق، إضافة إلى عدم إدخال المواد الإغاثية كما تم الاتفاق عليه".

وأضاف البيان أن "المقاومة نفذت كافة التزاماتها، في حين لم يلتزم الاحتلال"، مؤكدا أن تأجيل الإفراج عن الأسرى سيستمر حتى إشعار آخر، ولحين التزام إسرائيل بالاتفاق وتعويض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي".

 

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