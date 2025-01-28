الثلاثاء 28 يناير 2025
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بعد تجديده الحديث عن خطة تهجير الفلسطينيين لمصر، توفيق عكاشة يتحدى ترامب برسالة قوية

الإعلامي توفيق عكاشة،
الإعلامي توفيق عكاشة، فيتو

 وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أعادته الحديث عن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار مصر والأردن، بعد رفض مصر الخطة، وتأكيدها ضرورة حل الدولتين.

 

توفيق عكاشة يتحدى ترامب بسبب خطة تهجير الفلسطينيين

 وتحدى توفيق عكاشة في رسالته دونالد ترامب، مؤكدًا أن ترامب إذا استطاع إعادة حدود مصر إلى ما قبل 1917، فسيجب عليه ضم بعض البلدان التي كانت تحت حكم مصر مثل غزة والسودان، قبل الاستقلال، مشيرًا إلى أنه إذا أراد تهجير أهل غزة فعليه أن يعيد لمصر حدودها قبل 1917.  

 

وقال توفيق عكاشة في رسالته القوية للرئيس دونالد ترامب: "إلى الرئيس الأمريكى ترامب إن كنت تستطيع إصدار قرار وينفذ واعادة حدود مصر الى ما قبل ١٩١٧ جنوبًا وغربًا وشرقًا"
وتابع توفيق عكاشة: "تتسلم مصر هذه الأراضى بذلك أقول لك بعدها نرحب ليس بجزء من سكان غزه بل بسكان غزه جميعًا منتظر ردك أيها الرئيس ترامب"

 

ترامب يعيد الحديث عن خطة تهجير الفلسطينيين

 الجدير بالذكر أن موقع أكسيوس الإخباري زعم أنه نقل عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعادة طرحة لـ خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وذلك بعد يومين من دعوته إلى التهجير وتطهير القطاع من أهله.

كما نسب أكسيوس إلى ترامب قوله إنه يريد للفلسطينيين في غزة أن يعيشوا في مكان آخر، وصفه بأنه خالٍ من العنف، وإن القطاع كان بمنزلة الجحيم على مدى سنوات عديدة.

ترامب يعيد حديثه عن خطة تهجير أهل غزة، فيتو
ترامب يعيد حديثه عن خطة تهجير أهل غزة، فيتو


وتأتي التصريحات الجديدة -التي نسبها موقع أكسيوس الإخباري الأميركي لترامب- بعد أن رفضت مصر والأردن مقترحه بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

مصر ترفض خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

 الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان بشأن اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين لدول الجوار، وشددت على "استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه".

ترامب يطرح خطة تطهير غزة، فيتو
ترامب يطرح خطة تطهير غزة، فيتو


 وجاء في بيان وزارة الخارجية أن مصر "ترفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل".

 

ترامب يطرح خطة تطهير غزة

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خطة وصفها بأنها خطة لـ"تطهير" غزة، مشيرة إلى ما قاله ترامب إنه "يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وقال دونالد ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، وواصف غزة بأنها "مكان مدمر"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون "مؤقتة أو طويلة الأجل"، بحيب الـ "BBC".

وذكر ترامب أن قطاع غزة بات "مكانا هدم بالكامل"، وقال: "أود أن تستقبل مصر أشخاصا. أود أن يستقبل الأردن أشخاصا".

وسبق وأن حذرت مصر في بدايات الحرب على غزة من مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول الجوار، ورفضت تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدة أن ذلك من شأنه القضاء على القضية الفلسطينية، مشيرة أن الحل للسلام يكمن في حل الدولتين.

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