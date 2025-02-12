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ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ضد ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ضد ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة ويليه آرسنال وصيفا برصيد 50 نقطة قبل مباراة  الريدز المؤجلة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد الليلة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة إيفرتون ضد ليفربول 

1- ليفربول 56 نقطة

2- آرسنال 50 نقطة

3- نوتينغهام فورست 47 نقطة

4- تشيلسي 43 نقطة 

5- مانشستر سيتي 41 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

7- بورنموث 40 نقطة

8- أستون فيلا 37 نقطة

9- فولهام 36 نقطة

10- برايتون 34 نقطة

11- برينتفورد 31 نقطة 

12- كريستال بالاس 30 نقطة

13- مانشستر يونايتد 29 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

15- وست هام يونايتد 27 نقطة

16- إيفرتون 26 نقطة

17- وولفرهامبتون 19 نقطة

18- ليستر سيتي 17 نقطة

19- إبسويتش تاون 16 نقطة 

20- ساوثهامتون 9 نقاط

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحل ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، ضيفا أمام نظيره إيفرتون اليوم الأربعاء علي أرضية ملعب "جوديسون بارك" في ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


 موعد مباراة ليفربول وإيفرتون 

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول

تذاع مباراة إيفرتون ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، ويتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

ويسعى الريدز إلى توسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال من 6 إلى 9 نقاط، بينما يطمح التوفيز إلى الفوز والارتقاء إلى المركز الثالث عشر والابتعاد عن صراع الهبوط.

الديربي الأخير على ملعب جوديسون بارك

سيكون جوديسون بارك، ملعب نادي ايفرتون منذ عام 1892، مسرحًا لديربي مرسيسايد للمرة الأخيرة حيث يتطلع المضيف إلى عرقلة مساعي ليفربول الساعي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي.
 

 ويودع إيفرتون ملعبه جوديسون بارك، الذي افتتح لأول مرة عام 1892، في نهاية هذا الموسم لينتقل لملعبه الجديد براملي-مور دوك.

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