ليفربول يضمد جراحه ويسعى للعودة للانتصارات في ديربي الميرسيسايد، أرني سلوت يقر بصعوبة المباراة أمام إيفرتون في معقله، والمواجهة هي الأخيرة على ملعب جوديسون بارك

يستعد ليفربول لمواجهة نظيره إيفرتون بديربي الميرسيسايد في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء على ملعب جوديسون بارك ويدخل ليفربول المباراة وهو متصدر الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، متقدمًا بفارق 6 نقاط عن آرسنال صاحب المركز الثاني بينما يحتل إيفرتون المركز 16 برصيد 26 نقطة.



مدرب ليفربول يقر بصعوبة المباراة

وقال أرني سلوت مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، إن فريقه جاهزة لخوض مباراته 122 والأخيرة على ملعب جوديسون بارك معقل منافسه إيفرتون، وأضاف أن فريقه حريص على التعافي بعد الخروج المفاجىء من كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الهزيمة أمام بليموث أرغايل.

وكانت المباراة التي تقام غدًا الأربعاء مقررة في الأصل في السابع من ديسمبر الماضي لكنها تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

الديربي الأخير على ملعب جوديسون بارك

سيكون جوديسون بارك، ملعب نادي ايفرتون منذ عام 1892، مسرحًا لديربي مرسيسايد للمرة الأخيرة حيث يتطلع المضيف إلى عرقلة مساعي ليفربول الساعي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي.

ويودع إيفرتون ملعبه جوديسون بارك، الذي افتتح لأول مرة عام 1892، في نهاية هذا الموسم لينتقل لملعبه الجديد براملي-مور دوك.



وقال سلوت للصحفيين: "أعتقد أن الملعب سيكون سببًا إضافيًا لجعل الأجواء أفضل من كل المباريات السابقة، لم أخض هذه القمة من قبل لكن الجميع يخبرني بأن الأجواء هناك دائمًا ما تكون رائعة كما هو الحال في أنفيلد.

أعتقد أن اللاعبين جاهزون لخوض معركة أخرى غدًا لسبب بسيط هو أنهم يتمتعون بالجاهزية للموسم بالكامل والعديد منهم لديهم خبرة مسبقة عن هذه المواجهة.

"علينا أن نظهر بشكل مختلف لأن الخسارة في بليموث لم تكن مقبولة وليس هذا فقط، بل أن الأداء كان بعيدًا عن معايير ليفربول أيضًا".

مواجهة صعبة لليفربول في ملعب الغريم

وخسر ليفربول 0-2 على ملعب إيفرتون في زيارته الأخيرة لجوديسون بارك بقيادة المدربين السابقين لكلا الفريقين يورجن كلوب وشون دايك.

وفاز ديفيد مويس، الذي تولى تدريب إيفرتون الشهر الماضي في فترته الثانية، في ثلاث من آخر أربع مباريات بالدوري.

وقال سلوت "قدم ديفيد أداءً مذهلًا خلال فترته الأولى هناك لكن في المواسم القليلة الماضية لم يعد إيفرتون ينافس على مراكز المربع الذهبي، إنهم بالتأكيد في وضع أفضل مما كانوا عليه قبل بضعة شهور".

كما أن عودة المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس، الشهر الماضي زخمًا كبيرًا لايفرتون لاحتلال موقع آمن في الترتيب يحتل حاليا المركز الـ16 بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط، وسط آمال بانطلاقة جديدة في الملعب الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.