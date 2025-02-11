العريق جوديسون بارك يستضيف آخر ديربي بين إيفرتون وليفربول

سيكون ملعب جوديسون بارك، معقل نادي ايفرتون منذ عام 1892، مسرحًا لديربي مرسيسايد للمرة الأخيرة، غدا الأربعاء، حيث يتطلع المضيف إلى عرقلة مساعي ليفربول الساعي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

إيفرتون ينتقل إلى ملعبه الجديد في الموسم المقبل

وسينتقل إيفرتون إلى ملعبه الجديد المتطور والذي يتسع لـ53 ألف مشجع في "بارملي مور دوك" في ليفربول الموسم المقبل، بعد أن يطوي صفحة مكوثه الطويل في أقدم ملعب للكرة الإنجليزية على هذا المستوى.

كان ملعب جوديسون بارك بمثابة شرارة انطلاق الخصومة التاريخية التي جمعت بين قطبي المدينة.

وسبق لفريق إيفرتون، الذي تأسس في عام 1878، أن اتخذ من ملعب أنفيلد موطنًا له قبل أن يحصل خلاف حول الإيجار بين مالك الأرض جون هولدينج، ومجلس إدارة النادي.

وعوضًا عن ملاقاة طلبات هولدينج، انتقل إيفرتون إلى أرض جديدة على بعد أكثر بقليل من كيلومتر من ملعب ستانلي بارك.

وفي ظل توفر ملعب خاص به لكن من دون فريق، عمد هولدينج وهو رجل أعمال محلي وسياسي الى تأسيس فريقه الخاص.. لينشأ نادي ليفربول.

تاريخ ملعب جوديسون بارك

كان ملعب جوديسون نجم تلك المرحلة بامتياز، فقد استضاف نهائي كأس إنجلترا مرتين في عامي 1894، و1910، وسمح لإيفرتون بأن يصبح أغنى نادٍ في إنجلترا في ذلك الوقت بفضل قدرته الاستيعابية.

وكتبت مجلة "ذي أوت أوف دورز" في أكتوبر 1892: "انظروا إلى ملعب جوديسون بارك".

وأضافت "لا توجد صورة واحدة قادرة على التقاط المشهد بأكمله الذي يقدمه الملعب، فهو كبير بشكل رائع".

وشهد الملعب سلسلة من عمليات التطوير التي أبقته في طليعة الملاعب الرائدة في إنجلترا لأكثر من قرن من الزمن؛ حيث كان أكثر الملاعب استضافة للمباريات بعد ويمبلي خلال كأس العالم 1966 التي فاز بها منتخب "الأسود الثلاثة".

وحلت الفترة الذهبية لنادي إيفرتون في فترة الثمانينات؛ حيث فاز بلقب الدوري مرتين، وكأس إنجلترا، وكأس الكؤوس الأوروبية بين العامين 1984، و1987.

إيفرتون خامس أكثر الفرق تتويجا بالدوري الإنجليزي

ويبقى إيفرتون خامس فريق من حيث عدد ألقاب الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر يونايتد، وليفربول، وأرسنال، ومانشستر سيتي.

لكن التتويج الأخير بالدوري جاء قبل 38 عامًا، فيما لم يحرز إيفرتون أي لقب منذ كأس إنجلترا 1995.

وقال بيتر ماكفارلين من بودكاست "الغرفة الزرقاء" لمشجعي إيفرتون: "إنه مكان مليء بالتاريخ. يمكنك الشعور بذلك، وهذا يضفي لمسة إضافية على الأجواء".

وتابع "باعتباري من مشجعي إيفرتون، لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يتابعوننا لأنهم طالبوا المجد، خصوصا في الأعوام الثلاثين الماضية. نذهب إلى هناك لأننا نحب النادي، وهذا يترجم من خلال حضورنا في جوديسون. إنها ليست مجرد لعبة، بل تعني الكثير بالنسبة لنا، وخصوصا مباراة الديربي!".

كان الملعب القديم والعريق للنادي شاهدا على التراجع الفني الذي أصاب الفريق.

ففي المرة الأخيرة التي أجريت عملية تطوير للملعب، مع افتتاح مدرج "بارك إند" في عام 1994 لزيادة سعة المدرجات إلى 40 ألف متفرج، لم يكن يتفوق عليه في حينها سوى أولد ترافورد وأنفيلد. أما الآن فيحتل المركز الـ12.

لكن في الوقت الذي حارب فيه ايفرتون للهروب من الهبوط في المواسم الثلاثة الماضية، لعبت الأجواء الصاخبة في جوديسون دورًا مصيريًا للحفاظ على موقع النادي في الدوري الممتاز والمستمر من دون انقطاع منذ 71 عامًا.

إيفرتون يأمل في انطلاقة جديدة

وأعطت عودة المدرب الأسكتلندي ديفيد مويس، الشهر الماضي زخمًا كبيرًا لفريق إيفرتون لاحتلال موقع آمن في الترتيب (يحتل حاليا المركز الـ16 بفارق 9 نقاط عن منطقة الهبوط)، وسط آمال بانطلاقة جديدة في الملعب الجديد.

وأضاف ماكفارلين "سنشتاق جميعا لملعب جوديسون. فهو الملعب الذي جاء إليه جدي ووالدي، وهو كل ما نعرفه، لكن حان الوقت للمضي قدمًا".

وأضاف "لا يهم أين يلعب إيفرتون، سيبقى مشجعو إيفرتون هناك".

7 مباريات فقط تفصل جماهير ايفرتون مع الفراق المرتقب والعاطفي لملعب جوديسون.

ولا شك أن وضع الأشواك في طريق ليفربول متصدر البريمييرليج نحو معادلة الرقم القياسي ليونايتد بـ20 لقبا ستكون الوداعية الأجمل بالنسبة لجماهير "توفيز" الذين عانوا الامرين في المواسم الأخيرة.

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