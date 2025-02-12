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رياضة

لقد سرقت جائزتك، لاعب ليفربول يفاجئ محمد صلاح بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر (فيديو)

محمد صلاح وكودي جاكبو،
محمد صلاح وكودي جاكبو، فيتو

مازح الهولندي كودي جاكبو، مهاجم ليفربول، زميله الدولي المصري محمد صلاح، بعدما حصد جائزة لاعب شهر يناير مع "الريدز".

ونشر الحساب الرسمي لليفربول مقطع فيديو يجمع لاعبي ليفربول وهم يتقدمون بالتهنئة لجاكبو، وبالأخص محمد صلاح الذي كان في استقباله.

وقال صلاح عند رؤية جاكبو: "أفضل لاعب في شهر يناير"، ليرد عليه الهولندي مازحًا: "لقد سرقت كأسك يا مو".

وبعد هيمنة صلاح خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تمكن جاكبو من التتويج بالجائزة ليكون ثالث لاعب يحصل عليها هذا الموسم.

 

جوائز محمد صلاح في 4 شهور

محمد صلاح تمكن من نيل جائزة لاعب الشهر في أغسطس، وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بينما جائزة سبتمبر كانت من نصيب الهولندي الآخر ريان جرافنبيرج.

 

جاكبو يقتنص جائزة لاعب شهر يناير من صلاح

وحصد جاكبو جائزة لاعب شهر يناير، بعد حصوله على المركز الأول في تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي، متفوقًا على صلاح ودومينيك سوبوسلاي، صاحبي المركزين الثاني والثالث، بالترتيب.

سجل جاكبو 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال مبارياته السبع مع فريق ليفربول خلال يناير 2025.

وقال جاكبو في تصريحات لموقع ليفربول: "صلاح هو من يستحق الفوز عادة، وهذا أمر منطقي، لكنني سعيد للغاية لأنني تمكنت من الفوز بهذه الجائزة".

وتابع: "لقد كان شهرًا جيدًا بالنسبة لنا، وبالنسبة للجميع على حد اعتقادي. لقد خضنا بعض المباريات الصعبة، لكن في النهاية قدمنا ​​أداء جيدا للغاية فيها، وأنا سعيد للغاية".

وبدأ جاكبو، الذي انضم إلى النادي قبل عامين قادمًا من آيندهوفن، شهر يناير بهدف فردي رائع في مرمى مانشستر يونايتد على ملعب آنفيلد.

وسجل الهولندي هدفين أمام إيبسويتش تاون في فوز ليفربول 4-1، وصنع هدفًا لصلاح، قبل أن يسجل في ناديه السابق آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا ويحرز أيضًا من ركلة جزاء.

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