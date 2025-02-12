تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح

ديربي الميرسيسايد، يلتقي ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون اليوم الأربعاء على أرضية ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.



موعد مباراة ليفربول وإيفرتون



تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة إيفرتون ضد ليفربول



تذاع مباراة إيفرتون ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 2.



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، ويتواجد إيفرتون في المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة.

ويسعى الريدز إلى توسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال من 6 إلى 9 نقاط، بينما يطمح التوفيز إلى الفوز والارتقاء إلى المركز الثالث عشر والابتعاد عن صراع الهبوط.

الديربي الأخير على ملعب جوديسون بارك

سيكون جوديسون بارك، ملعب نادي ايفرتون منذ عام 1892، مسرحًا لديربي مرسيسايد للمرة الأخيرة حيث يتطلع المضيف إلى عرقلة مساعي ليفربول الساعي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي.

ويودع إيفرتون ملعبه جوديسون بارك، الذي افتتح لأول مرة عام 1892، في نهاية هذا الموسم لينتقل لملعبه الجديد براملي-مور دوك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.