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رياضة

منتخب الناشئين يدخل معسكرا تدريبيا اليوم استعدادا لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، معسكرا تدريبيا اليوم الأربعاء، بمركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف)، في إطار استعداداته لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في المغرب أواخر الشهر المقبل.

 

27 لاعبا في معسكر منتخب الناشئين

واستدعى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين 27 لاعبًا، للانتظام في معسكر الفريق، بينهم 5 لاعبين مزدوجي الجنسية يلعبون في الدوريات الأوروبية، و22 لاعبا يمثلون القوام الأساسي للفريق الذي يعتمد عليه الجهاز الفني في المباريات الرسمية.

منتخب الناشئين يشارك في دورة ودية بالمغرب

كشف مصدر مطلع باتحاد الكرة المصري، أن منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تلقى دعوة للمشاركة في دورة ودية في المغرب، خلال تجمعه في فبراير الجاري، يخوض خلالها مباراتين وديتين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن الجهاز الفني لـمنتخب الناشئين مواليد 2008 وافق مبدئيًّا على المشاركة في الدورة الودية بالمغرب، في انتظار تأكيد الدعوة من الجانب المغربي خلال الساعات الـ24 القادمة 

منتخب الناشئين مواليد 2008 يستعد لأمم إفريقيا بالمغرب، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008 يستعد لأمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

وأسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إلى عضو المجلس مصطفى أبو زهرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في المغرب.

 

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتطير بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 برئاسة مصطفى أبو زهرة، إلى المغرب يوم 18 فبراير الجاري، على أن يخوض الفراعنة الصغار مباراتين وديتين مع منتخبين إفريقيين، يتم تحديد هويتهما.

 

موعد وديتي منتخب الناشئين في المغرب

ويخوض منتخب الناشئين مباراتين وديتين في الدورة الودية بالمغرب، الأول ستقام يوم 22 فبراير، أما المباراة الثانية فتقام يوم 25 فبراير.

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منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أحمد الكأس مركز المنتخبات الوطنية أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة إتحاد الكرة المصرى هاني ابو ريدة مصطفي أبو زهرة

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منتخب الناشئين مواليد 2008 يخوض وديتين إفريقيتين بمعسكر فبراير
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