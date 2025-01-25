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رياضة

منتخب الناشئين يتلقى دعوة للمشاركة في دورة دولية ببولندا

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2009، فيتو

منتخب الناشئين مواليد 2009، تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم دعوة لمشاركة المنتخب الوطنى للناشئين مواليد 2009 فى دورة ودية دولية ببولندا، خلال الفترة من 6 إلى 12 أبريل المقبل بمشاركة أربعة منتخبات، هي مصر وبولندا، بالإضافة إلى منتخب من أوروبا وآخر من أمريكا الجنوبية.

ووافق الكابتن علاء نبيل على تلبية الدعوة بعد استطلاع رأى الكابتن حسين عبداللطيف المدير الفني للمنتخب، وأحالها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ قرار نهائي بشأن المشاركة فيها.

علاء نبيل يجتمع مع حسين عبداللطيف

عقد علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا مع حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2009 بمركز المنتخبات الوطنية لمناقشته فى برنامج إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، والتى ستشهد مشاركته فى تصفيات بطولة الأمم الأفريقية ونهائياتها -حال تجاوز التصفيات - والتى لم يتم تحديد مواعيدهما بعد، من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم بقطر 2026.

حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مواليد 2009، فيتو
حسين عبداللطيف المدير الفني لمنتخب مواليد 2009، فيتو

برنامج إعداد منتخب الناشئين مواليد 2009

وبحث المدير الفنى للاتحاد متطلبات المرحلة المقبلة للمنتخب مع مديره الفنى من معسكرات ومباريات ودية تمهيدًا لمناقشة البرنامج مع اللجنة الفنية للعرض على مجلس الإدارة برئاسة المهندس هانى أبوريدة لاعتماده.

وطالب المدير الفنى للاتحاد بإجراء تعديلات على البرنامج بسبب مواعيد امتحانات اللاعبين حفاظًا على مستقبلهم الدراسى.

وكان المنتخب قد أنهى آخر معسكر له بمركز المنتخبات الوطنية فى نهاية ديسمبر المنقضى.


وأكد حسين عبد اللطيف أن المرحلة الماضية من برنامج الإعداد كان الهدف منها التعرف على إمكانات اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية والذهنية وأنه تم الاستقرار على 55 لاعبًا يمثلون القوام الرئيسى للفريق خلال المرحلة المقبلة، والتى سيكون هدفها توحيد الفكر الفنى وفقًا لطريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق مبارياته الودية والرسمية. 

ووجه عبد اللطيف الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير الفنى للاتحاد واللجنة الفنية على الدعم والمساندة.
الجدير بالذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا وعبدالستار صبرى مدربًا عامًا وكريم أيمن مدرب مساعد وأمير عبدالحميد مدربًا لحراس المرمى وشادى الشريف إداريًا.

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منتخب الناشئين مواليد 2009 الاتحاد المصري لكرة القدم دورة ودية دولية ببولندا بولندا علاء نبيل حسين عبداللطيف عبدالستار صبري

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