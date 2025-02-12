أحمد بلال: ديانج أعلى وأفضل من جميع لاعبي خط وسط الأهلي

الأهلي، أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار لصفوف الخلود السعودي، أفضل لاعب خط وسط في القلعة الحمراء.

وقال بلال، في تصريحات تليفزيونية:" كولر له دور في صفقات الأهلي، وتم عرض جميع اللاعبين عليه قبل التعاقد معهم من قبل لجنة التخطيط وإدارة الإسكاوتنج".

ديانج رقم واحد في الأهلي

وتابع: "أليو ديانج، من أفضل لاعبي خط الوسط، وأعلى من اللاعبين الموجودين في وسط الملعب حاليًّا، وقدراته تسمح له بأن يكون رقم واحد في الأهلي في هذا المركز".

أحمد عبد القادر، فيتو

وأكمل: "مركز أحمد عبد القادر أصبح يضم أشرف بن شرقي، وإمام عاشور، بجانب الاستعانة بتريزيجيه في نهاية الموسم، ومن الوارد توظيفه في النجاح اليمين الذي يتواجد فيه حسين الشحات وطاهر محمد طاهر فقط".

وشدد: "هناك أدوار تانية تتطلب تفرغ محمد رمضان، المدير الرياضي، وعدم وجوده مع الفريق الأول، سواء تجديد عقود بعض اللاعبين، أو متابعة قطاع الناشئين".

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