كولر: هدف إمام عاشور في المحلة تدربنا عليه ولا أريد التحدث عن التحكيم

أعرب مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته لتحقيق الفوز أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

وتحدث مدرب الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة " بدأنا مباراة اليوم أمام غزل المحلة منذ صافرة البداية بشكل رائع، وكان لنا فرص كثيرة لكن لم ننجح في استغلال أي منها لنسجل هدف.

وأضاف" كان هناك مشكلة في طريقة لعبنا، لكن المحلة أدي بطريقة جيدة، في الاستراحة تحدثت مع اللاعبين وغيرنا طريقة اللعب، وظهر ذلك في الشوط الثاني بعدما قدمنا أداء جيدا ونجحنا في تسجيل هدف.

وواصل " هدف الفوز اليوم، جاء بعد تدريب بين أفشة وإمام عاشور على هذا الأسلوب أمس في التدريبات".

وتحدث كولر عن طرد مصطفي العش قائلا" أرى أن مصطفى العش كان له خطأ يستحق بطاقة صفراء للاعب المحلة، لكن الكرة ارتدت علينا بطرده في النهاية، لأنه آخر مدافع ثم حدث تسرع بعد ذلك لكني سعيد بانتصارنا في المباراة".

وعند سواله عمن يلعب في الدفاع في المباراة المقبلة بعد طرد العش رد قائلا " لا أعلم والجميع يعلم أنه تم غلق فترة الانتقالات هنا في مصر".

وقال السويسري خلال المؤتمر الصحفي: لا أريد الحديث عن أداء الحكام أو التعليق على أرضية الملعب".

وفاز النادي الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56

تعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد بالدقيقة 75 أمام غزل المحلة

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود غدا

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

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