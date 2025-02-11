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رياضة

كولر يكشف تفاصيل إصابة عاشور ومصير بن شرقي ووسام من مباراة الزمالك

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

تحدث مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن إصابة إمام عاشور لاعب الفريق والتي تعرض لها أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر"إمام عاشور اشتكى من آلام في الكتف وسيتم التواصل مع طبيب الفريق غدا الأربعاء لتقييم حالته ومعرفة تفاصيل الإصابة.

وتابع: "الحديث عن لحاق وسام أبو علي وأشرف بن شرقي بمباراة الزمالك أري أن هذا الحديث سابق لأوانه، وعانينا من إصابة عضلية لـ 6 أو 7 لاعبين خلال المباريات".

وفاز النادي الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وغزل المحلة 

وسجل إمام عاشور لاعب الأهلي الهدف الأول في مرمى غزل المحلة بالدقيقة 56 

تعرض مصطفى العش لاعب الأهلي للطرد بالدقيقة 75 أمام غزل المحلة

واعتلى الأهلي قمة ترتيب الدوري بعد هذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الذي يلعب أمام حرس الحدود غدا

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة 

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات. 

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وكوكا ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

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