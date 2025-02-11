أول تعليق لوالد عبدالحق نوري على ارتداء بن شرقي رقم نجله مع الأهلي

أبدى والد عبد الحق نوري، سعادته بالمبادرة التي قام بها اللاعب أشرف بن شرقي، باختياره القميص رقم 34 مع فريقه الجديد الأهلي، تكريما ومساندة للاعب أياكس أمستردام السابق، الذي مرّ من أزمة صحية سنة 2017.

وقال محمد نوري، في تصريحات خاصة لموقع البطولة" المغربي: "التفاتة أشرف بنشرقي باختياره ارتداء القميص رقم 34 مع فريقه الجديد الأهلي أسعدتنا كأسرة، وهي بمثابة دعم نفسي إضافي لعبد الحق نوري وأقاربه.

وتابع: "نود توجيه الشكر لـ بن شرقي وكذلك للكثير من اللاعبين الذين يحرصون على حمل القميص 34، آخرهم أنس صلاح الدين رفقة ناديه الجديد أيس روما، وكذلك أولئك الذين يُحاكون في احتفالهم بالأهداف الاحتفالية التي كان يقوم بها عبد الحق".



وأضاف المتحدث نفسه قائلًا: "بنشرقي لاعب مميز ومشهود له بالأخلاق الحسنة والجانب الإنساني، لقد جاور عدة أندية كبرى مثل المغرب الفاسي والوداد الرياضي ويملك مؤهلات تقنية عالية على أرضية الملعب".

وكان بنشرقي قد اختار القميص رقم 34 مع الأهلي المصري، وفقا للقناة الرسمية تكريما لعبد الحق نوري، الذي تعرّض لاضطرابات في القلب أدى إلى توقف في بعض وظائف المخ، سنة 2017، في إحدى المباريات الإعدادية للموسم.



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