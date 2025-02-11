الثلاثاء 11 فبراير 2025
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حوادث

اعترافات متهم بغسل 100 مليون جنيه أمام الكسب غير المشروع

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أدلى المتهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها أمام جهات التحقيق لإدارة الكسب غير المشروع.

وقال إنه ارتكب جرائمه باستخدم أنشطته فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

 وأضاف المتهم أنه اشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، مشيرا إلى أنه استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -

وألقي القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات).


وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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أعمال غير مشروعة النقد الأجنبى الكسب الغير مشروع

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