إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بقنا

أصيب 8 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم 3 سيارات، بمركز قفط جنوب قنا.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، بجوار كوبرى القلعة بقفط.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بشكل أولى، وجري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لكشف ملابسات الحادث.

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