زينة رمضان الكهربائية تضيء ليالي الشهر الكريم.. ستائر النور والبانرات والفريمات المضيئة الأحدث.. الهلال والنجوم أبرز أشكال الفوانيس.. وإيكيا فانوس بتصميم عصري وسعر معقول (فيديو)

منذ قديم الأزل، ارتبطت زينة رمضان بروح من البهجة والفرح، حيث تزدان الشوارع والمنازل بالأنوار والديكورات التي تضفي سحرًا خاصًّا على ليالي الشهر الفضيل.

وفي السنوات الأخيرة، برزت زينة رمضان الكهربائية كأحد أبرز مظاهر الاحتفال التي تضيف لمسة عصرية إلى التقاليد القديمة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من احتفالات رمضان في جميع أنحاء مصر.

ومن أشهر هذه الزينة، ستائر النور أو الإضاءة الرمضانية، التي تتعدد أشكالها وأنماطها لتناسب مختلف الأذواق والميزانيات.

وفي شارع الصنادقية بمنطقة الحسين قامت فيتو بجولة لاكتشاف الأشكال الجديدة من زينة رمضان والتعرف علي الأسعار.

ستائر النور

تأتي ستائر النور أو ما يُعرف بـ الستائر الكهربائية في مجموعة واسعة من الأشكال التي تعكس جمالية شهر رمضان الكريم. فهي تتنوع بين أشكال الفوانيس، الهلال، النجوم، الفراولة، المصابيح الصغيرة، والكثير من الأشكال المميزة التي تضفي سحرًا خاصًا على الأماكن. ومع تقدم التكنولوجيا، أصبح هناك العشرات من الأنواع المختلفة التي تتراوح من الإضاءات البسيطة إلى الأنماط المتطورة التي تحتوي على العديد من الألوان.

وتتفاوت أحجام ستائر النور بحسب الطول، حيث يبدأ طولها من 3 أمتار، ويزيد بناءً على الحاجة. تبدأ أسعار ستائر النور العادية من 35 جنيهًا وتصل إلى 75 جنيهًا حسب الحجم والمواصفات. أما ستائر النور النحاسية التي تتميز بتصميمات أجمل وأكثر دقة، فهي تتراوح أسعارها بين 110 و170 جنيهًا، وتعد الخيار المفضل لدى العديد من الأسر التي ترغب في إضافة لمسة مميزة لاحتفالات رمضان.

البانرات والفريمات المضيئة

بالإضافة إلى ستائر النور، تبرز البانرات الإضائية كأحد العناصر الأكثر شعبية. هذه البانرات تأتي بأشكال متنوعة مثل جملة رمضان كريم، الهلال المضيء، أو الفانوس الكبير، والتي تضيء المكان بكلمات تهنئة تحمل في طياتها روح الشهر الفضيل.

ويبدأ سعر هذه البانرات من 110 جنيهات، وتضفي على المنازل والشوارع طابعًا مميزًا يعكس أجواء الفرح والسرور.

الفوانيس

أما الفوانيس، فلا غنى عنها في الزينة الرمضانية. تنتشر في الأسواق الفوانيس النحاسية المزودة بالإضاءة والموسيقى، حيث تتعدد أشكالها لتناسب جميع الأذواق، ويتراوح سعر الفانوس النحاسي من 200 جنيه، ويمنح المكان جوًا من الفخامة والروحانية.

كما توجد فوانيس إيكيا التي تتميز بتصميمات عصرية وسعر معقول، يبدأ من 65 جنيه للحجم المتوسط، بينما تبدأ الفوانيس البلاستيكية من 75 جنيها، وهي مزودة أيضًا بالإضاءة والموسيقى التي تضفي على الأجواء مزيدًا من السحر.

ولا يمكننا نسيان الشمع البلاستيكي الذي يعمل بالحجارة، والذي يضيف لمسة من الجمال والدفء إلى الزينة الرمضانية. تأتي هذه الشموع بعدة أشكال متنوعة، وتبدأ أسعارها من 25 جنيه، مما يجعلها خيارًا مناسبًا لمن يرغب في إضافة بعض التفاصيل المضيئة دون تحميل الميزانية عبئًا كبيرًا.

إن زينة رمضان الكهربائية لم تعد مجرد إضاءات عابرة، بل أصبحت جزءًا من الاحتفال الرمضاني الذي يعكس بهجة الشهر الكريم. تتيح هذه الزينة للمصريين وغيرهم من الزوار استمتاعًا لا يوصف بالأجواء الرمضانية الجميلة، وتضيف للبيوت والشوارع طابعًا مميزًا يجعل من رمضان موسمًا مفعمًا بالأنوار والألوان.

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