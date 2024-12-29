«منتجات الهاند ميد» تحف فنية في أيدي الحرفيين.. أبرزها المنسوجات والخزف ومستلزمات زينة رمضان.. وأسعار المفروشات تصل لـ 1200 جنيه (فيديو وصور)

منتجات الهاند ميد هي تحف فنية يصنعها الحرفي بيديه حسب نظرته وخبرته ورؤيته الفنية فيصنع منتجا فريدا ليس له مثيل بكل حب وبكل ما يملك من مهارة.

الهاندميد أو الفنون اليدوية ليها أشكال وأنواع كثيرة، مثل الكروشيه والمكرمية، وفن الخيط والكويلنج، والرسم والتلوين والمنسوجات اليدوية والتطريز والمنتجات الزجاجية وحرف الأحجاروالفخار والخزف والسيراميك والمشغولات الخشبية والسجاد والكليم اليدوى وصناعات المجوهرات والحلى وصناعه الشمع والصناعات المعدنية وكل واحد منهم ليه إستخداماته وأدواته المختلفة.

وتُعتبر منطقة العتبة في القاهرة واحدة من أبرز الوجهات للتسوق، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمنتجات اليدوية مثل الخوص والمنتجات الخشبية، في هذا التقرير، نستعرض أسعار هذه المنتجات ومستلزمات صناعات الهاند ميد المتوفرة في العتبة.

أسعار منتجات الخوص

وتتنوع منتجات الخوص في العتبة لتشمل علب المناديل، العياشات، السلال بأحجام مختلفة، العلب الكبيرة، السجاد، الكوسترات، الفازات، والطواقي، تبدأ أسعار الكوسترات من ٢٥ جنيه وتصل إلى ٤٠٠ جنيه للقطع الكبيرة، أما أسعار المفروشات فتصل إلى ١٢٠٠ جنيه حسب حجم القطعة وتصميمها.

أسعار جذوع الشجر

تُستخدم جذوع الشجر في صناعة المكرميات، وتتوفر بألوان فاتحة وغامقة، وتبدأ أسعارها من ٢٠ جنيه وتصل إلى ١١٠ جنيهات للمقاسات التي تصل إلى ٢ متر.

أسعار شمع المسدس

ويُستورد شمع المسدس من الصين، كوريا، وتايوان، وتتراوح أسعاره بين ١٩٠ و٢١٠ جنيه للكيلو.

مسدس الشمع يُباع المسدس المعدني بسعر ٣٥٠ جنيه، بينما يُباع المسدس البلاستيك بسعر ٢٢٠ جنيه.

عقد الخشب

تتوفر حلقات عقد الخشب بمقاس ١٦ صيني، وتحتوي العلبة على ٥٠ حلقة بسعر ٢٥ جنيه. أما الكيلو فيبدأ سعره من ٢٢٠ جنيه ويصل إلى ٢٥٠ جنيه.

المنتجات الخشبية

وتشمل المنتجات الخشبية تابلوهات بأشكال متنوعة، ساعات حائط، وقواعد للشنط الهاند ميد، وتبدأ أسعار القطع من ٢٠ جنيه وتصل إلى ٥٠ جنيه، بينما تصل أسعار الأطقم إلى ٩٠ جنيه للثلاث قطع.

مستلزمات زينة رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تبدأ المحلات في عرض مستلزمات رمضان مثل التابلوهات والصواني المستخدمة في شغل الهاند ميد.

ويوضح علي إبراهيم، أحد باعة العتبة، أن أسعار هلال رمضان تبدأ من ٣٨ جنيه، بينما تُباع صينية مربع ديزني بسعر ٤٠ جنيه، وحوامل المصحف بأشكالها المختلفة بسعر ٤٥ جنيه.

مستلزمات أخرى

وهناك مستلزمات أخرى مثل أيادي شنط جلد تبدأ أسعارها من ٢٥ جنيه وتصل إلى ٣٥ جنيه وإبرة تطريز تتراوح أسعار الإبرة البلاستيك بين ١٠٠ و١٨٠ جنيه، بينما تُباع الإبرة الخشب بسعر ١٨٠ جنيه وأطقم تطريز تتراوح أسعار القطع الفردية بين ٢٠ و٦٠ جنيه، بينما تبدأ أسعار الأطقم الخشبية من ١٨٠ جنيه، وأطقم البلاستيك من ٨٠ جنيه.

وبهذا التنوع في المنتجات والأسعار، تظل العتبة وجهة مميزة للباحثين عن مستلزمات صناعات الهاند ميد بأسعار معقولة وجودة عالية.

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