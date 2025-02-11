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إصابة أربعيني في انفجار أنبوبة داخل مصنع رنجة في الدقهلية

انفجار اسطوانة غاز،
انفجار اسطوانة غاز، فيتو

أصيب شخص في العقد الرابع من عمره إثر  انفجار اسطوانة غاز" أنبوبة" بمصنع رنجة في ميت غمر طريق الزقازيق بجوار بنزينة الصوفي..

إصابة أربعيني في انفجار أنبوبة بمصنع رنجة علي طريق ميت غمر الزقازيق في الدقهلية

 

تلقت الأجهزة الامنية بـ الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة شخص في العقد الرابع من عمره في انفجار اسطوانة غاز “انبوبة”

علي الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر وسيارة إسعاف ورجال الحماية المدنية إلي موقع الحريق 

نقل المصاب للمستشفي وتحرير محضر 


وبالفحص تبين إصابة «السيد عبد الفتاح محمد 49 سنة ميت غمر» بحروق من الدرجة الثانية بالساقين والذراعين وكسر بالذراع اليسرى، ونقلته سيارة الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات 

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