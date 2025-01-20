انفجار أسطوانة غاز داخل محمصة بالإسكندرية

شهدت منطقة أبو سليمان التابعة لحي شرق الإسكندرية، انفجار أنبوبة غاز داخل محمصة بشارع 20 ما أدي إلي حريق هائل في المحمصة، وتوجهت قوات الحماية المدنية للسيطرة علي حريق المحمصة ومنع امتداده لباقي العقار الموجودة به.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات حي شرق برئاسة المهندسة نهي خليفة بلاغا، يفيد انفجار اسطوانة غاز في محمصة بشارع 20 أبوسليمان.

وعلي الفور انتقل مسئولو الحي بصحبة قوة أمنية وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران داخل محل الواقعة، وجار أعمال السيطرة ومحاصرة الحريق وإخماده، فيما لم يعرف بعد وجود إصابات بشرية أو وفيات.

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