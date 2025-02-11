تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، يرافقه السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشارة مها شاهين مستشار بوزارة الخارجية والهجرة والمشرف على المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، المبادرة الرئاسية التي تنظم قافلة طبية بقرية دميرة مركز طلخا.

يأتي ذلك بالتنسيق بين مديرية الصحة، وبمشاركة مؤسسة صناع الخير، عيادة الرمد (عينك فى عينيا)، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية، مبادرة قلبك أمانة للكشف على أمراض القلب، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة اعتلال كلوي وأمراض مزمنة.

نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية دميرة

واستمع نائب محافظ الدقهلية لمطالب عدد من المواطنين المترددين على القافلة، ووجه على الفور بدراستها وسرعة حلها، وذلك بحضور الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة، وأيمن موسى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية، واللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، والدكتورة فاتن السوتري مدير الإدارة الصحية بمركز طلخا.

بالأرقام جهود القافلة الطبية

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن القافلة قامت بالكشف 800 شخص ضمن المبادرات الرئاسية، و450 شخص تم الكشف عليهم في تخصصات مختلفة شملت الباطنة، والأطفال، والنساء وتحويل حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء عمليات جراحية، بالإضافة إلى مساهمة مؤسسة صناع الخير بعيادة الرمد التي قامت بالكشف على وعلاج وعمل نظارات لـ400 شخص.

توفير مختلف سبل الدعم لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "مراكب النجاة

وذلك في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتأكيد على توفير مختلف سبل الدعم لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "مراكب النجاة شراعها مصرية"، وتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمواطنين في جميع القطاعات، والتي توفرها المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

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