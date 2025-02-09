الأحد 09 فبراير 2025
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وكيل التعليم بالدقهلية يتفقد مدارس ميت غمر (صور)

جولة وكيل تعليم الدقهلية
جولة وكيل تعليم الدقهلية بميت غمر، فيتو

أجرى المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يرافقه خالد عبد الحكم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات والجهات التابعة بديوان عام الوزارة جولة بإدارة ومدارس  ميت غمر التعليمية.

جولة وكيل تعليم الدقهلية في مدارس ميت غمر 

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

المدارس المستهدفة في جولة وكيل تعليم الدقهلية  

وتفقد وكيل التعليم بالدقهلية ومدير الإدارة المركزية لشئون المديريات مدرستي ميت غمر الفنية بنات، والشهيد مصطفى الوتيدي الابتدائية ببشلا.

وكان في استقبالهما الدكتور شوقي الجوهري مدير إدارة ميت غمر، وعبد الحميد شعيب وكيل الإدارة.

أثنى الرشيدي وعبد الحكم على حسن سير العملية التعليمية وانضباط والتزام من الطلاب وهيئات التدريس بالمدارس محل الزيارة، كما اطمأنا على توفر الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وبدء تسليمها للطلاب.

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