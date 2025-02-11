أبو ريدة يشكر سفير المغرب على تسهيل سفر منتخب الناشئين

منتخب الناشئين، وجه هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر لـ محمد آيت بوعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة على توجيهه بسرعة انهاء اجراءات حصول المنتخب الوطني للناشئين على تأشيرة متعددة لدخول بلاده.

ويتوجه الفريق إلى هناك للمشاركة في بطولة ودية تبدأ الأحد المقبل، فيما يعاود السفر إلى المغرب الشهر المقبل للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وقال هاني أبو ريدة أن توجيهات سعادة سفير المغرب تعكس عمق العلاقات بين البلدين على كل المستويات السياسية والرياضية والشعبية راجيًا استمرار هذا التعاون لخدمة كرة القدم ومنتخبات وأندية البلدين.

أبو زهرة يترأس بعثة منتخب الناشئين في المغرب

أسند مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، إلى عضو المجلس مصطفى أبو زهرة رئاسة بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 في المغرب.

منتخب الناشئين يشارك في دورة ودية بالمغرب

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مشاركة منتخب الناشئين مواليد 2008 في دورة ودية بالمغرب في الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري، ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين، والمؤهلة لكأس العالم 2025 بدولة قطر.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

موعد سفر بعثة منتخب الناشئين إلى المغرب

وتطير بعثة منتخب الناشئين مواليد 2008 برئاسة مصطفى أبو زهرة، إلى المغرب يوم 18 فبراير الجاري، على أن يخوض الفراعنة الصغار مباراتين وديتين مع منتخبين إفريقيين، يتم تحديد هويتهما

موعد وديتي منتخب الناشئين في المغرب

ويخوض منتخب الناشئين مباراتين وديتين في الدورة الودية بالمغرب، الأول ستقام يوم 22 فبراير، أما المباراة الثانية فتقام يوم 25 فبراير

ويستعد منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس للدخول في معسكر تدريبي غدا الأربعاء بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار إستعداداته لبطولة أمم إفريقيا للناشئين بالمغرب

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