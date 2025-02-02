أبو ريدة يوقع بروتوكول تعاون مع السفير الفرنسي لدعم وتطوير الكرة النسائية

اتحاد الكرة، وقع هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة، بمقر مركز المنتخبات الوطنية بحضور حمادة الشربيني ووليد درويش ومصطفي أبو زهرة وايناس مظهر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

تطوير الكرة النسائية

يهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين من أجل تطوير الكرة النسائية المصرية وتحقيق الاستفادة القصوى لجميع عناصر اللعبة في مصر لضمان النهوض بها وفق أحدث الأساليب العلمية التي يتبعها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

إجتماع مع الأندية لمناقشة ملف التحكيم

من جهة أخرى، يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، ورابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب وأندية الدوري الممتاز الـ18، اجتماعا “لم يتحدد موعده النهائي بعد”، لمناقشة كافة الأفكار والآراء حول ملف إصلاح وتطوير التحكيم.

وناقش أبو ريدة خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع أحمد دياب ملف التحكيم وطرق اصلاحه والنهوض به حفاظا على مصالح الأندية ولتحقيق العدالة بين الجميع.

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