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المشدد 15 سنة لعاطل شرع في قتل شخص بشبرا الخيمة

محكمة جنايات شبرا
محكمة جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 15 سنة لعاطل، لشروعه في قتل شخص بطعنه في الرقبة، وحيازة سلاح ناري فرد خرطوش وذخائر بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

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جنايات شبرا الخيمة تقضي بالمؤبد على شخص لاتهامه بقتل آخر

هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة 

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب.


البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم "احمد.ن.س.ا" - 31 سنة في القضية رقم 10461 لسنة ٢٠٢٤ قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2057 لسنة 2024 كلي جنوب بينها، لأنه في يوم 2024/6/10، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، شرع في قتل المجني عليه / أحمد سعيد سيد عبد الوهاب عمدًا مع سبق الإصرار، واعد لهذا الغرض سلاح ناري فرد خرطوش"، وسلاحين أبيضين "مطواه عصي، وتوجه لمسكنه واستفزه بالسباب واطلاق عيارا ناريا في الهواء بما أن ظفر به حتي حاول تذخير سلاحه الناري بعيار آخر فقاومه المجني عليه واسقط سلاحه أرضا فغافله المتهم بطعنه بالسلاح الأبيض المطواة في رقبته فاحدث إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصدا من ذلك قتله وخاب اثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واستطرد أمر الإحالة جنايات شبرا الخيمة  أن المتهم بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش "، واحرز ذخائر " عدد 2 طلقة " مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص الله بحيازته او احرازه، احرز بغير ترخيص سلاحين ابيضين "مطواة - عصي "، واطلق عيارًا ناريًا داخل المدينة على النحو الوارد بالتحقيقات.

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