التموين: افتتاح 8 معارض أهلًا رمضان بالغربية

افتتحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية 8 معارض أهلًا رمضان، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد الدكتور شريف فاروق وزير التموين بالدور البارز الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تنظيم هذه المعارض، بالإضافة إلى أسواق اليوم الواحد التي تسهم في توسيع قاعدة توزيع السلع بأسعار تنافسية.

وأكد أن كل معرض من معارض “أهلًا رمضان” يضم قسمًا مخصصًا لأسواق اليوم الواحد، لضمان تنوع السلع وتوفيرها بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن المعارض تم تنظيمها بالتعاون مع الجهات المعنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتشمل جميع أنواع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم، مثل ياميش رمضان، اللحوم الحية والمجمدة، الدواجن المجمدة، إضافة إلى الزيت، السكر، الأرز، الدقيق، المكرونة، والخضروات والفاكهة.

وتوزعت المعارض على مراكز ومدن محافظة الغربية كالتالي:

2 في مركز ومدينة كفر الزيات،1 في مركز طنطا،1 في مدينة زفتى

2 في مدينة السنطة،1 في مدينة قطور،1 في مدينة بسيون

وأكد عبود أن العمل جارٍ على تجهيز معارض إضافية في باقي مدن المحافظة لتغطية جميع المناطق وضمان تلبية احتياجات المواطنين

وأشار وكيل الوزارة إلى أن توفير السلع بأسعار مناسبة يتم بالتنسيق مع الشركة القابضه للصناعات الغذائية ومحافظة الغربية، حيث تُعرض السلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الحرة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم دون تحمل أعباء مالية إضافية،وأوضح أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل المعارض لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع

وقد لاقت المعارض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين أشادوا بحسن التنظيم وتنوع السلع المعروضة، بالإضافة إلى الأسعار المخفضة التي ساهمت في تخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الحالية،وأكد عدد من المواطنين أن هذه المعارض تعد خطوة إيجابية من الدولة لدعم الأسر المصرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

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