أحباب أم العواجز يحيون الليلة الختامية لمولد السيدة زينب (فيديو وصور)

شهد محيط مسجد السيدة زينب، مساء اليوم الثلاثاء، احتفال المصريين بالليلة الختامية بمولد السيدة زينب رضي الله عنها، المعروفة بـ"رئيسة الديوان" و"أم العواجز".

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب

ورصدت كاميرا فيتو محيط المسجد الذي شهد تجمع الآلاف من المحتفلين من مختلف أنحاء البلاد للاحتفال بذكرى هذه الشخصية الدينية البارزة.

شهدت الليلة الختامية مشاركة العديد من الطرق الصوفية، وقاموا بتقديم العديد من الأنشطة الدينية والثقافية، بما في ذلك الذكر والإنشاد الديني، وتوزيع الطعام والشراب على المشاركين، وزيارة المقام الشريف لأداء الصلاة والزيارة.

يتزامن هذا الاحتفال مع الثلاثاء الأخير من شهر رجب، حيث بدأت الطقوس منذ أسبوع، وشهدت منطقة مسجد السيدة زينب بوسط القاهرة توافد الآلاف من الطرق الصوفية والمحبين من مختلف أنحاء البلاد.

مولد السيدة زينب ونشأتها

وُلدت السيدة زينب في السنة السادسة للهجرة وسميت زينب على اسم خالتها التي توفيت في السنة الثانية للهجرة، في طريق هجرتها بعد أن طعنها أحد المشركين في بطنها فماتت هي وجنينها.

سماها النبي صلى الله عليه وسلم على اسم خالتها لتهدئة لوعة الحزن في قلبه، وكانت خير شاهد على يوم "عاشوراء" الذي ذاقت فيه مرارة الفقد على كل أهلها وأخوتها من بني هاشم.

مكانة السيدة زينب في الإسلام

السيدة زينب هي ابنة الإمام علي بن أبي طالب والسيدة فاطمة الزهراء، وحفيدة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وُلدت في السنة السادسة للهجرة وتحملت الكثير من المحن التي جعلتها رمزًا للصبر والقوة بين نساء آل البيت.

شهدت فاجعة كربلاء يوم عاشوراء حيث فقدت أهلها وأخوتها من بني هاشم، وكانت الحامية والراعية لأسرى الهاشميات وزين العابدين بن الحسين، مما أكسبها لقب "أم هاشم".

وصول السيدة زينب إلى مصر

وصلت السيدة زينب إلى مصر في شعبان عام 61 هجرية، واستقبلتها جموع المسلمين وعلى رأسهم والي مصر الأموي مسلمة بن مخلد الأنصاري.

توفيت مساء الأحد 15 من رجب لعام 62 هـ، ودُفنت بحجرتها التي أصبحت قبتها في مسجد السيدة زينب الآن، تحمل "أم هاشم" مكانة خاصة في قلوب المصريين، ويطلقون عليها العديد من الألقاب مثل رئيسة الديوان، والمشيرة، وأم العواجز، وأم العزائم.

سبب تسميتها برئيسة الديوان

تزوجت السيدة زينب بابن عمها عبد الله بن جعفر "الطيار" بن أبي طالب، الذي كان يكبرها بخمس سنوات وأنجبت منه جعفر، علي، عون الكبير، أم كلثوم، وأم عبد الله.

وسميت رئيسة الديوان لاشتهارها بالإقدام والبلاغة، وحسن المشورة، والعلاقة بالله. كثيرًا ما كان يرجع إليها أبوها وإخوتها في الرأي، ويأخذون بمشورتها لبعد نظرها وقوة إدراكها.

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