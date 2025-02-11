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خارج الحدود

ترامب يستقبل ملك الأردن في البيت الأبيض (فيديو)

ملك الأردن وترامب،
ملك الأردن وترامب، فيتو

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، ملك الأردن عبدالله الثاني في البيت الأبيض.

 

لقاء ملك الأردن ومستشار الأمن القومي الأمريكي

وفي وقت سابق من اليوم، التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في واشنطن، بحضور ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بحسب ما أعلن الديوان الهاشمي الأردني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

 

وتناول اللقاء، أبرز مستجدات إقليم الشرق الأوسط، والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

 

الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة

وأعاد الملك عبدالله الثاني "التأكيد على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية"، وعلى "ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين"، مشيرا إلى أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود السلام، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

 

وكان الملك عبدالله الثاني اجتمع برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، لبحث سبل بناء وتطوير شراكات مع الأردن، وذلك في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، الاثنين.

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